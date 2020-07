Actualizada 12/07/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

No pudo hacer nada en el gol visitante porque Santi Mina remató muy cerca. Hizo dos paradas de mérito y estuvo atento en una salida. Le penaliza su juego con los pies.



Roncaglia 1

Ocupó el lateral derecho para dar descanso a Nacho Vidal, que salió en la segunda parte. Cumplidor y solvente atrás, pero no da profundidad por su banda.



Aridane 1

Rompió el fuera de juego en el tanto del Celta. Comenzó sin intensidad, pero mejoró en el segundo acto. Supo jugar desde el minuto 2 con una amarilla.



David García 1

Santi Mina le superó en el gol, pero se rehízo tras esa acción. Seguro por arriba y práctico con balón. Buen encuentro en líneas generales, aunque sin destacar.



Estupiñán 3

El mejor de Osasuna. Asistió en el empate de Gallego y creó constante peligro por el perfil zurdo. Se asoció bien con Iñigo Pérez y fue una tortura para la defensa visitante.



Oier 2

En línea de toda la temporada. Descató por su colocación e intensidad y alternó buenos pases con errores. Asistió en el descuento a Arnaiz para el triunfi final.



Iñigo Pérez 3

Formó en el doble pivote junto con Oier. Se asoció muy bien con Estupiñán y participó en fase ofensiva. Aunó el rigor táctico con buenos cambios de juego.



Roberto Torres 1

Alternó luces y sombras. Osasuna atacó, sobre todo, por la izquierda y eso le penalizó al navarro. Puso algún buen centro, que no encontró rematador.

Darko 1

Su trabajo no luce, pero es igual de importante. Comenzó adelantado y retrasó su posición. Estuvo discreto, aunque aparece bien en segunda línea.

Adrián López 1

Participó en el 1-1, con una buena triangulación. Dejó destellos de su calidad y generó peligro por banda derecha. No destacó, pero cuajó un buen partido.



Enric Gallego 2

Marcó el empate, tras un buen testarazo. Más allá del gol, aportó trabajo y oxígeno para el equipo. Su rendimiento mejora cada jornada y ya acumula tres tantos.



SUPLENTES

Nacho Vidal (2). Salió con intensidad.

Arnaiz (3) Además del gol en el descuento, ya había tenido varias ocasiones.

Moncayola (-). Jugó los últimos cinco minutos.

Kike Barja (-). Salió en el 85 por Roberto Torres.

