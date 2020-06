Actualizada 26/06/2020 a las 06:00

El futuro de Fabián Orellana ha causado gran revuelo en Eibar, rival de Osasuna la próxima semana. El chileno termina contrato el 30 de junio y no va a seguir en la disciplina armera hasta el final de temporada por falta de acuerdo. Hasta el club rojillo llegó un ofrecimiento por parte del atacante, pero no se valoró su incorporación. La dirección deportiva y el cuerpo técnico consensuaron no acometer el fichaje de cara a la próxima campaña 2020/2021.

Fabián Orellana, de 34 años, ha sido uno de los futbolista más destacados del equipo de José Luis Mendilibar. Ha anotado ocho goles en 29 encuentros disputados. En cuatro días quedará libre porque termina contrato y no ha llegado a un pacto de renovación con el Eibar, ni tampoco para extender la ampliación hasta que acaba la actual temporada. Hay jugadores que se encuentran en la misma situación y no seguirán en sus equipos pese a que la FIFA instaba a ampliar los acuerdos.

Su próximo destino será el Valladolid, que apuesta por su llegada para el próximo curso. El proyecto de Ronaldo se ha adelantado a otros clubes de Primera División que se han interesado por Orellana. No ha sido el caso de Osasuna, que no ha explorado la opción pese a la llamada recibida.

TIEMPO DE PLANIFICAR

Una vez certificada la salvación de manera virtual, al club se le abre un horizonte más claro para planificar la configuración de la plantilla. La estancia en Primera aporta un respaldo importante. En Osasuna aseguran que efectivamente la tranquilidad clasificatoria después del triunfo en Mendizorroza permitirá efectuar movimientos de mercado con más rotundidad.