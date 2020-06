Osasuna apela a su intensidad para desarmar al Atlético

Actualizada 17/06/2020 a las 06:00

En pleno lavado de cara y obras de ampliación, El Sadar celebrará esta noche el primer encuentro oficial a puerta cerrada desde su construcción hace 53 años. Siendo uno de los recintos con más personalidad del fútbol español y un pilar básico en la consecución de los éxitos osasunistas, el silencio apagará el inconfundible ruido de siempre de la grada.

Imborrables para muchos aficionados son las visitas de equipos de altura que han pasado por aquí con grandes partidos para los navarros. Será extraño un Osasuna-Atlético de Madrid sin esa nebulosa ambiental que tanto protege. Entre grúas, tribunas sin tejados y vallas, las lonas con imágenes del futuro estadio remozado van a tapar el cemento original que se ha ido descubriendo al quitar las butacas. En realidad no hacen falta, por ahora. Apenas dos centenares de personas podrán estar dentro, incluidos los 46 futbolistas.

Viene a Pamplona una de las escuadras más potentes que pelea por no descarrilar en su carrera por meterse en la Liga de Campeones. Una roca competitiva que en San Mamés dio luces y sombras. Esto no para. Osasuna se encuentra por el camino otro gran reto que salvar, con el empate y la grata imagen que se dio en San Sebastián todavía frescos en su autoestima. Los de Arrasate acuden liberados de toda presión. Busca el técnico imponer su clásica intensidad. Rock and roll le llama.

La distancia sobre los puestos de descenso se amplió el domingo a diez puntos con otras tantas jornadas por disputarse. En el Real Arena la inyección fue más allá de lo numérico. El equipo respondió a la altura frente al cuarto de la tabla, a quien anuló para que construyera su fútbol. Osasuna dio la talla a nivel físico con una intensidad impropia de quien ha estado confinado dos meses e inactivo tres. También en el plano mental, hubo una demostración de estar en condiciones para afrontar esta parte final de la competición. Jagoba quiere a todos enchufados en su afán de reparto de esfuerzos y protagonismos. En Anoeta aparecieron futbolistas como Adrián, Cardona o Raúl Navas que confirmaron que se puede contar con ellos.

Para esta noche se espera el regreso al dibujo más habitual de la línea de cuatro, después de haber ejecutado el plan de los tres centrales y tres mediocampistas por dentro para neutralizar a la Real. Hubo jugadores importantes que no participaron y a los que se les espera en el once, como es el caso de Aridane y Torres. Rubén García, por el lesionado Roncaglia, es la única novedad de la convocatoria de 23 tras cumplir su sanción. Arrasate no anunció si saltará de inicio. El Chimy sigue de baja.

Habrá por tanto varios cambios en la formación inicial, dando por hecho que algunos repetirán. El domingo en Valencia toca otra partido durísimo en busca de cerrar el cerco de la salvación. Los 40 puntos para seguir en Primera cada vez están más cerca.

JOAO FÉLIX, DE VUELTA

En el Atlético, vuelve al portugués Joao Félix pero Simeone no desveló si será titular, ya que durante esta pretemporada anormal sufrió molestias físicas. Habrá rotaciones, pero no muchas porque tampoco le gustan a su técnico habitualmente. El rey del empate, ya que suma nada menos que 13 en este extraño curso, no vence fuera desde que en diciembre de 2019 se impuso al Betis. Antes, había ganado en Leganés y Mallorca nada más.

