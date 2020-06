Actualizada 15/06/2020 a las 06:00

El nombre de Adrián López emergió con fuerza en la nueva realidad futbolística. No solo por el gol de penalti, que él provocó, sino por su omnipresencia en ataque. El delantero asturiano se ganó un puesto en el once titular y volvió loca a la defensa de la Real Sociedad desde el primer minuto. Su movilidad y la calidad en la conducción generaron toneladas de fútbol para Osasuna. Y tuvo el premio del gol desde los once metros. Con su pausa habitual batió a Álex Remiro y celebró su primer gol como