Osasuna retoma su camino

El inicio de un camino desconocido espera a Osasuna esta noche en el Reale Arena. Se acabó el parón de 98 días en plena pandemia. La casilla se retoma en la 28ª jornada, a la que los rojillos llegaban tras imponerse al Espanyol. Pero han pasado más de tres meses. Un paréntesis gigantesco. Las consecuencias de la covid-19 todavía seguirán patentes en el ‘nuevo’ fútbol, sin público en las gradas, con encuentros cada 72 horas y medidas sanitarias extremas. Once jornadas en cinco semanas se presentan en el horizonte de LaLiga y el objetivo de la permanencia encauzado pero no liquidado.



El inédito escenario despierta la sensación de estar ante un inicio liguero, pero con el tren en marcha y los deberes a medio hacer. Queda todo por resolverse y las urgencias son para otros. Osasuna, nueve puntos por encima del descenso, piensa en acercarse a los 40 puntos -le quedan seis- y sellar el objetivo de la salvación cuanto antes.



SIN ALAS, NI RUBÉN Y EL CHIMY



La particular desescalada rojilla no ha sido sencilla y acude a San Sebastián sin dos de sus velocistas por banda. Rober Ibáñez y Kike Barja padecen lesiones musculares. El canterano se encontraba en un momento dulce. Osasuna lleva un mes calentando motores para que el ritmo se asemeje a su propuesta característica. No concibe de otra manera el juego el equipo de Jagoba Arrasate, que cuenta con otras dos bajas sensibles. El de Berriatua vuelve a la que fue su casa por segunda vez. Rubén García está sancionado y además ha tenido problemas en el cuádriceps. El Chimy Ávila por su parte sigue su puesta a punto tras su grave lesión de rodilla. El juvenil Jorge Herrando completa el parte médico con una fractura del quinto metatarsiano que le dejó fuera de combate después de haber sido citado para los entrenamientos.



La mordiente ofensiva se resiente de forma considerable, sobre todo a la hora de presionar alto e imprimir ritmo a los ataques. Se espera un once reconocible y no es descartable un sistema de tres centrales, el mismo que utilizó Osasuna en el encuentro copero ante la Real.



CON AIMAR OROZ Y JAVI MARTÍNEZ



El comprimido calendario se presta a las rotaciones para refrescar a la plantilla, más aún en el caso de los rojillos, ya que su alta intensidad es la premisa fundamental de su filosofía. Los cinco cambios y las convocatorias de 23 ayudarán a dar oxígeno. Arrasate ha citado a todos los disponibles que estaban entrenando, salvo José Hualde e Iñaki Álvarez. Aimar Oroz y Javi Martínez fueron las grandes novedades y podrían tener su oportunidad en lo que resta de campaña. Roncaglia y Mérida, entre algodones, forman parte de la expedición.



Las principales dudas en la alineación se centran en la zona de ataque. La portería, la defensa y el eje parecen tener nombres fijos, aunque al haber otra cita ya el miércoles ante el Atlético puede haber sorpresas. Arrasate, a priori, confiará en su bloque defensivo tradicional con la incógnita de un cambio de sistema.



La creatividad de la Real en el centro del campo hace presagiar la presencia de Iñigo Pérez junto a los fijos Torres, Oier y Brasanc. La superioridad en esa zona será una de las claves. Enric Gallego y Adrián podría ser la pareja de delanteros, aunque Arnaiz y Cardona también piden sitio.



LA REAL, DINAMISMO Y TOQUE



Osasuna y la Real Sociedad se conocen bien. Cinco veces se han enfrentado ambos equipos este curso en tres amistosos y dos oficiales. La calidad, juventud y dinamismo del equipo de Imanol Alguacil se impuso tanto en la Copa del Rey como en Liga en El Sadar. Se trata de un conjunto de buen trato de balón y muy veloz en los últimos metros.



Los ex Nacho Monreal y Mikel Merino tienen plaza fija en la gran revelación del campeonato. La Real se ha disparado a la cuarta posición que da acceso a la Champions League. La plantilla txuri urdin cuenta con figuras de la talla de Oyarzabal, Odegaard, Willian José o Isak. Emerge también con fuerza Merino, la brújula en el centro del campo y en el radar de importantes clubes europeos.



El fondo de armario es tal que apenas han notado la ausencia de larga duración de Asier Illarramendi, que hoy regresa a la citación nueve meses después. Se caen de la lista los lesionados Guevara y Sangalli.



DUELO EN SILENCIO



Faltará un ingrediente esencial en un partido marcado en rojo para los aficionados de uno y otro equipo por la cercanía. Las gradas del Reale Arena estarán vacías y la televisión (GOL TV) será el único medio posible para poder verlo en directo. Solo el silencio y los gritos de los protagonistas ambientarán el encuentro, el primero de los once que restan de un final exprés.



El primer día en el fútbol desconocido



EEEl fútbol a puerta cerrada comienza para Osasuna y la Real Sociedad. Un clima único, regulado por el protocolo sanitario, y con el estadio guipuzcoano preparado para acoger a a unas 200 personas. La pandemia del coronavirus marca el deporte con escenas tan paradójicas como distancias de seguridad antes de los partidos y abrazos efusivos en los goles.



CONTROLES AL ENTRAR



Todas las personas que entren al campo pasarán la prueba de temperatura para entrar. No podrán acceder quienes tengan más de 37,5ºC. En el caso de los medios de comunicación se desinfectarán los equipos en la puerta. Se podrá acreditar una persona por medio y se impide viajar a periodistas fuera de su provincia.



HAN PASADO EL TEST PCR



Los futbolistas han pasado en las 48 horas previas al encuentro una nueva prueba PCR para comprobar que no tienen la covid-19. Si no, se aislarían los casos positivos.



LOS RESERVAS, EN LA GRADA



Una de las novedades será la posición de los jugadores suplentes. Se ubicarán en la grada con cierta distancia entre unos y otros, cerca de la banda. A priori, no podrán tener contacto. El banquillo queda para los técnicos.



GUANTES Y MASCARILLA



Los guantes y la mascarilla serán obligatorios en todo momento hasta que el futbolista salte al terreno de juego. Los suplentes llevarán estas medidas de protección, al igual que toda la plantilla en el acceso al recinto. El lavado de manos con gel hidroalcohólico también deberá ser frecuente.



SIN SALUDO PREVIO



Los equipos saldrán al campo por separado en los instantes previos al choque. Se busca minimizar el tiempo que pasan juntos. Además, se suprime el saludo previo protocolario. En el sorteo de campos los protagonistas se chocarán con el puño evitando dar la mano. Lo mismo ocurrirá en el pitido final. En todos los campos de Primera y Segunda División se está guardando un minuto de silencio en recuerdo a las personas fallecidas por el coronavirus. Tampoco habrá foto de equipo.



EVITAR AGLOMERACIONES



El fútbol seguirá siendo el mismo desde que empiece el encuentro. Habrá VAR y el juego no sufre alteraciones, salvo un matiz que deben vigilar los árbitros en los comportamientos: el protocolo establece que hay que huir de las aglomeraciones y las trifulcas que puedan surgir.



CINCO CAMBIOS



El gran cambio se centra en los cinco cambios que podrá hacer cada conjunto parando el juego hasta en tres ocasiones. Por ello las convocatorias ascienden, máximo, hasta los 23 futbolistas.

