Los 80 focos de la cubierta de Preferencia se colocan un metro por debajo

26/05/2020 a las 06:00

Osasuna tiene el camino despejado para que su iluminación cumpla los requisitos del reglamento audiovisual que obliga LaLiga para las retransmisiones. Los 80 focos de la cubierta de la Tribuna de Preferencia que se está desmontando estos días ya tienen una ubicación que ha sido validada. Estarán en una hilera de andamios que se colocarán desde hoy mismo por parte de los operarios de la constructora VDR.

Este punto de luz es el principal al ser el más elevado. La solución no entraña problemas. Los focos se van a instalar solo un metro por debajo de donde se encuentran ahora por lo que apenas se perderá la amplitud de luminosidad del terreno de juego que requieren los operadores televisivos.

Los trabajos de desmontaje de esta cubierta siguen adelante. Construida en 1989 ha sido un símbolo de la historia reciente de El Sadar por sus 20 bóvedas transparentes. Hace tres décadas tuvo un toque vanguardista para un recinto deportivo. Sin embargo, con el paso de los años su estado ha ido empeorando por las filtraciones de agua. Esta ha sido una de las razones para que el proyecto de ampliación contemple ahora la unificación de las cubiertas de las cuatro gradas a modo de anillo.

En frente, en Lateral, ya no está el tejado. Los focos se guardan abajo en el estadio a la espera de ser colocados igualmente en otros andamios lo más arriba posible para no perder luz. No se descarta instalar alguno en los fondos, donde los originales ya están retirados. LaLiga está dando las indicaciones y Osasuna hará una prueba de noche antes de recibir al Atlético, su primer partido en casa.