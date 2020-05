19/05/2020 a las 06:00

Tras dos días de descanso, el primer equipo de Osasuna volvió ayer lunes a las instalaciones de Tajonar para su particular fase de desescalada. Tras una semana atípica con sesiones individuales, el grupo inició una nueva fase con un trabajo más grupal. El atacante Enric Gallego hizo una valoración al término de la sesión. “Empezamos una semana diferente. Es ya una semana grupal y se agradece poder entrenar con compañeros y estar cerca de ellos”.

El catalán, al igual que el resto de sus compañeros y el fútbol nacional, ve la luz al final del tunel. “Ya se acerca más a la normalidad. La semana pasada fue más extraña por todo el tema individual. Fue mucho más frío. Ahora entramos en una semana grupal y tocará disfrutar de estos días para coger el ritmo de entrenamiento y el individual de cada uno”, explicó.



NO ES LO MISMO EN CASA

El delantero rojillo hizo balance de la preparación llevada a cabo hasta la fecha durante el parón de la competición y comentó que con esta nueva fase de entrenamientos por grupos el colectivo podrá mejorar sus prestaciones de cara al regreso de LaLiga: “Está claro que por mucho que hayas entrenado en casa y por mucho que no hayas parado, meterte en el verde con situaciones de partido te hacer ver que no estás igual que antes. Pero el trabajo que tiene preparado el cuerpo técnico para estas semanas va a ir perfecto y vamos a ir cogiendo el ritmo poco a poco. Las sensaciones son buenas, sí que no te encuentras igual que antes en muchas ocasiones, a veces parece que el balón sea cuadrado -bromeó-, pero iremos poco a poco, con la línea de trabajo del cuerpo técnico que es la ideal”.