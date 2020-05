Kakun Mainz entrenará a Osasuna Femenino la próxima temporada

Actualizada 18/05/2020 a las 21:00

La Fundación Osasuna Femenino ha alcanzado un acuerdo con Kakun Mainz para que sea la entrenadora del primer equipo femenino la próxima temporada 2020/2021. La entrenadora navarra, que ha dirigido durante esta última campaña al equipo benjamín de la entidad rojilla, asume la dirección del conjunto femenino que compite en la Reto Iberdrola. Llegará de la mano de Mikel Nagore, que será el segundo entrenador.

Izaskun Mainz Mendívil, 'Kakun Mainz', (19 de junio de 1985; Pamplona, Navarra) acumula una amplia experiencia en el fútbol femenino navarro. Fue jugadora de S. D. Lagunak, C. D. Ardoi, C. D. Lodosa y A. D. San Juan antes de dar el salto a los banquillos. Como entrenadora fue una de las piezas clave en el proyecto del Berriozar C. F. Femenino, equipo al que entrenó durante siete temporadas, y también llegó a dirigir a la Selección Navarra Femenina sub 18.

Mainz recaló en el Club Atlético Osasuna la pasada temporada para hacerse cargo del equipo benjamín de la entidad, siendo la primera mujer en convertirse en primera entrenadora de un equipo masculino de la entidad rojilla. Ahora, la técnica navarra asumirá el mando del primer equipo femenino, que la próxima campaña competirá en la Reto Iberdrola, la segunda categoría nacional del fútbol femenino.

"ES UN RETO MUY GRANDE"

La nueva entrenadora de Osasuna Femenino se ha mostrado ilusionada con el reto asumido y admite que es un proyecto muy atractivo. "Entrenar al primer equipo de Osasuna Femenino es el máximo reto que podía tener en este momento. Es algo que puedes llegar a imaginar, pero que no esperas. El objetivo es tratar de sacar el máximo provecho a un equipo que viene de hacer las dos mejores temporadas de su historia. Es un proyecto muy atractivo y también una responsabilidad", ha destacado en sus primeras declaraciones tras asumir el mando del primer equipo femenino de la entidad.