Chimy Ávila: “Tenemos que quedarnos en casa, hay que tomar conciencia”

19/03/2020 a las 06:00

El Chimy Ávila valoró la situación de alerta sanitaria ante las cámaras de la ESPN, donde concedió una entrevista desde su casa. El delantero de Osasuna se mostró muy contundente ante los televidentes argentinos para pedirles que se confinen en sus hogares, ya que está viviendo en España un escenario crítico.



Describió lo que está sucediendo como “muy triste” y sugirió a sus compatriotas argentinos que fueran responsables. “A mí me han pasado vídeos de Argentina. Esto no es simplemente palabras ni una tontería. Hay que tomar conciencia, los jóvenes y todos. Pido que empiecen a tomar precauciones en Argentina, no son unas vacaciones, es algo jodido”, comentó en la televisión.



En Argentina apenas llegan al centenar de infectados del covid-19, pero ya están levantando hospitales de campaña ante la inminente propagación del virus. “Parece que le tiene que pasar a algún un familiar para darnos cuenta. Tenemos que cuidarnos ahora, quedarnos en casa y colaborar con los médicos y la policía”, reclamó el Chimy Ávila, quien sigue con su proceso de recuperación cuando ya se cumplen casi dos meses de la lesión de cruzado.



El proceso de rehabilitación fue otro de los temas de la entrevista. “Hay veces que pienso que no quiero ir más a rehabilitación, pero...”, señaló el delantero acerca de la recuperación.



AJENO A LAS OFERTAS



También le preguntaron por el mercado invernal. Su nombre sonó con fuerza para el Barcelona en los últimos días de enero y antes hubo clubes dispuestos a pagar la cláusula de 25 millones. El Chimy aseguró que no quiso estar atento al ruido que se despertó a su alrededor.



“No estaba ni enterado de las ofertas, no sé del Barcelona. Mi representante no me dijo nada porque yo le pedí eso”, confesó ante la ESPN, que tiene millones de segudiores.



El Chimy lamentó que la lesión se produjo cuando estaba “en el mejor momento” de su carrera deportiva y volvió a dejar claro que “anhela” jugar con la selección de Argentina.