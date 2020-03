Actualizada 14/03/2020 a las 12:48

Rubén García ha vuelto a demostrar ser un futbolista diferente y, esta vez, ha utilizado las redes sociales para recomendar cinco series y hacer frente así al posible aburrimiento que puede existir ante la recomendación del Gobierno nacional de no salir de los domicilios para prevenir el contagio del coronavirus, una pandemia mundial. En un vídeo de apenas minuto y medio, el rojillo da pinceladas de cinco series poco populares pero que son del gusto del de Xàtiva.

"Para amenizaros esta estancia durante mucho tiempo en casa voy a intentar aconsejaros algunas series y películas. Voy a empezar por cinco series que no son tan habituales o que la mayoría no han visto:

1) La Mantis: Muy entretenida. Va de asesinatos y es fácil de ver.

2) Damnation: Es una serie ambientada en América, a principios del siglo XIX.

3) The End Of The F***ing World: Es una historia de dos chavales alternativos que se escapan.

4) Dark. Es alemana: Una de mis favoritas. Es entretenida y fácil de ver. Hay que estar atento porque es difícil de entender, pero sorprende.

5) Love Death & Robot: Medio de animación. Cada episodio es una historia que no está unida entre sí. Es del mismo director que 'Mindhunter', que es de asesinatos, aunque es un poco más lenta y te tiene que gustar ese ámbito.

Aquí va mi recomendación TOP5+Extra en Series para amenizar un poco la estancia en casa. ¿Alguna recomendación para mí? Contestad y así leo vuestras recomendaciones ️ #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/XzypVN5amb — Rubén García (@RubenGarcia14_) March 14, 2020