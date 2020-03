Enric Gallego: "El domingo es una final, nos jugamos mucho"

Actualizada 04/03/2020 a las 10:20

Enric Gallego se medirá al que fuera su club hace diez temporadas, el Espanyol. Jugó en aquella temporada 2009-2010 en el filial blanquiazul y no pudo dar el salto al primer equipo. De ahí pasó al Cornellá, Badalona, Olot, Cornellá de nuevo, Extremadura, Huesca, Getafe... y Osasuna. El diario L'Esportiu ha publicado este miércoles 4 de marzo una entrevista con el delantero barcelonés de Osasuna que aspira a estrenar su cuenta anotadora este domingo.

Partido especial o no tanto. "Sí ... Vaya ... Aunque no nada del otro mundo. Estuve en el Espanyol una temporada, en el filial, y hice buenas amistades. Además, soy muy amigo de Sergio Garcia y lo he seguido durante los últimos años. Pero para mí será un partido más. En este caso, muy importante porque, si ganamos, nos distanciamos tres puntos más de un rival de la zona de descenso".

Mucho en juego.

"Será una final, porque es uno de los partidos más importantes que nos quedan, a ellos ya nosotros. Nos jugamos mucho los dos y será un duelo muy disputado en el que puede pasar de todo. Espero que se decante hacia nuestro lado".

Su primer mes en Osasuna.

"Bastante bien, estoy contento con el cambio de equipo. Poco a poco voy cogiendo ritmo de competición y cada día me encuentro mejor, gracias a la confianza del entrenador".

Las órdenes de Arrasate.

"Lo que suelo hacer: que trabaje para el equipo, que aparezca en la zona de remate cuando me toque estar allí y que presione según como exija cada rival".

Más juego directo en Osasuna.

"Quizás sí es así. Pero también depende de cada partido y del marcador. En todo caso, es un argumento ofensivo más que podemos tener".

¿Presionado por ser el recambio del Chimy?

"No, no. Nunca me he puesto presión. Trato de dar todo por mis compañeros. Si hago goles, mejor. Espero que lleguen pronto. Pero lo primero es el trabajo de equipo".

Necesidad de resultados.

"No estamos teniendo la mejor racha de resultados. La victoria en San Mamés nos fue muy bien, pero tenemos que buscar soluciones para reencontrar el camino de la victoria".

Las opciones de salvarse del Espanyol.

"Es evidente que están abajo del todo, pero desde que llegaron Abelardo y las nuevas incorporaciones han hecho buenos partidos y han conseguido buenos resultados contra equipos difíciles. Creo que lucharán hasta el final para salvarse".

¿Pudo ir al Espanyol en enero?

"Hubo más rumores que otra cosa. Preguntaron por mi situación a mi representante, pero nada más".