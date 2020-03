Osasuna, enrabietado, visita al Sevilla

01/03/2020 a las 06:00

Justo siete días después de la debacle en El Sadar, Osasuna tiene la posibilidad de olvidar de un plumazo uno de los peores partidos de la era Arrasate. Es lo que tiene el fútbol, que pronto te brinda una oportunidad para volver a sonreír. El lunes fue duro regresar a Tajonar porque la herida de la derrota estaba todavía reciente y dolía. El martes la plantilla disfrutó de su día de descanso para poder desconectar y limpiar la mente, un aspecto importante en estos casos. A partir del miércoles se empezó a pensar en el Sevilla. El técnico de Berriatua programó una semana diferente, con entrenamiento a puerta cerrada el jueves y viaje el viernes, un día antes de lo normal. Quería ejercitarse el sábado ya en Sevilla y así lo hizo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, propiedad del Real Betis. Citó a 20 futbolistas, los disponibles, como si fuera una sesión más en Tajonar.



Aunque todo parecía indicar que la amarga resaca de El Sadar podía tener daños colaterales, lo cierto es que no se esperan grandes novedades en el once titular. El propio Arrasate confesó que Roncaglia será el lateral derecho, en sustitución del sancionado Nacho Vidal, y eso hace pensar que Osasuna formará con defensa de cuatro. Más dudas hay en las dos posiciones que componen el eje de la zaga. Un puesto parece seguro para Aridane y, el otro, se lo disputarán Unai García o David García. En el centro del campo los habituales Oier, Darko e Iñigo Pérez. Podría volver al once titular Roberto Torres, tras dos partidos ausente, y en ataque Rubén García tiene un puesto seguro. Su acompañante será Enric Gallego, titular en las últimas jornadas, o Arnaiz.



El Sevilla por su parte llega con el subidón anímico de sellar su pase a octavos de final de la Europa League y asaltar el Coliseum Alfonso Pérez la pasada jornada, pero el cansancio está ahí y Lopetegui lo sabe. Le preocupa y hará cambios. No podrá contar con el meta Vaclik, ni con Joan Jordán, por sanción, además de los tocados como Suso por lo que refrescará el centro del campo. El técnico también tendrá que lidiar con el ambiente en el Sánchez-Pizjuán. La afición despidió a su equipo con una sonora pitada el pasado jueves. En ese escenario tratará de moverse bien Osasuna, que no gana en el feudo hispalense desde hace 14 años y tan solo ha logrado puntuar una vez en sus últimas nueve visitas. Los datos no invitan al optimismo, pero los rojillos quieren tomarse la revancha.