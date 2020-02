Osasuna adjudicará por sorteo 950 entradas para el partido ante la Real Sociedad

Actualizada 29/02/2020 a las 10:49

Osasuna sorteará 950 entradas para la zona visitante del Reale Arena para el encuentro que disputará el próximo domingo 15 de marzo a las 14:00 horas ante la Real Sociedad. Todas ellas tendrán un precio único de 25 euros. Ante la previsible demanda de entradas para este encuentro, las 950 localidades se sortearán entre todos los socios y simpatizantes que estén interesados en ellas. Solo se otorgará una entrada por socio o simpatizante.

Desde el lunes 2 de marzo a las 9:30 horas, el Área de Socios y Simpatizantes de la web permitirá inscribirse en el sorteo únicamente a socios y simpatizantes. Quienes lo deseen, deberán acceder a la web, localizar el encuentro ante la Real Sociedad en el menú (entradas visitantes) y pulsar el botón de inscripción. No será necesario aportar ningún dato, puesto que el nuevo sistema ya permite al club conocer la identidad de cada uno de los solicitantes. En el momento de la inscripción, el sistema otorgará a cada socio o simpatizante un número (código de inscripción). Ese número, que se asigna en riguroso orden de inscripción, será el que se utilice para el sorteo. El socio podrá recordar su número en cualquier momento accediendo de nuevo al Área de Socios y Simpatizantes de la web. En el menú 'Entradas visitantes' podrá recordar el número que le ha sido asignado para el sorteo.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el domingo 8 de marzo a las 23:59 horas. En ese momento se elaborará el listado completo de inscritos. En caso de que haya más inscritos que entradas, se realizará un sorteo ante notario en la sala de prensa del estadio de El Sadar el lunes día 9 de marzo, en horario todavía por concretar. Inmediatamente después, el club comunicará los números agraciados en el sorteo a través de su página web y canales de comunicación. Los agraciados podrán acudir a pagar y retirar sus localidades en el horario que mejor les convenga el martes y miércoles de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas; o el jueves de 9:30 a 13:30 horas.

El club recuerda que aquellos socios agraciados que no retiren sus localidades serán sancionados sin poder participar en más sorteos de este tipo durante la presente temporada. Las entradas que no sean retiradas por los socios, se ofrecerán a los siguientes números de la lista tras el último agraciado, y podrán ser retiradas el viernes entre las 9:30 y las 13:30 horas.

Asimismo, el Club Atlético Osasuna recuerda a sus socios y simpatizantes que, por obligación de LaLiga, todas las entradas que se venden para los partidos en los que Osasuna actúa como visitante son nominales, y por lo tanto el club no se hace responsable si una vez en el estadio no se permite la entrada a alguien distinto al que figure en la compra de la localidad. El Club Atlético Osasuna únicamente vende entradas a sus socios y simpatizantes, siendo por lo tanto responsabilidad de estos si otra persona distinta acude a un estadio y no se le permite el acceso al mismo. En el listado que Osasuna enviará a la Real Sociedad solo figurarán los nombres de los socios y simpatizantes que han sido agraciados. Y, en esta ocasión, el nombre de cada socio o simpatizante agraciado figurará asimismo impreso en la entrada física.

¿QUÉ HAGO SI QUIERO APUNTARME JUNTO A MÁS PERSONAS EN EL SORTEO?

El sistema solo permite inscribir a una persona al mismo tiempo. Si desea acudir al partido junto a más personas, le recomendamos que acuerde con ellos su inscripción en una hora determinada. Evite las primeras horas tras la apertura el lunes del plazo de inscripciones, que suele ser el momento de mayor afluencia en la web, así como los instantes finales del domingo 8. Tras la asignación del número (código de inscripción) podrá comprobar si tiene un número cercano al del resto de personas que desea que le acompañen.

Osasuna quiere agradecer a la Real Sociedad el número de entradas enviadas en esta ocasión teniendo en cuenta que en el partido correspondiente a la primera vuelta, por motivo de las obras en el estadio de El Sadar, no fue posible enviar el mismo número.