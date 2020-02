Actualizada 15/02/2020 a las 20:50

Osasuna Promesas sumó un punto ante un buen Bilbao Athletic. El conjunto de Santi Castillejo cuajó un gran partido y se vació en Tajonar, aunque los rojillos tuvieron que conformarse con sumar un punto que les mantiene en la zona alta de la tabla. Los visitantes se adelantaron a los tres minutos del segundo tiempo, pero Calvillo, que ya suma nueve dianas este curso, devolvió el golpe tan solo cuatro minutos después.



El encuentro comenzó con dos equipos que se alternaron el control del esférico, aunque fue el Promesas el conjunto que mejor entró al encuentro. Antes de que se cumpliera el minuto diez de partido, Calvillo regateó a Ezkieta y cayó derribado en el área. Sin embargo, el asistente indicó posición ilegal del extremo rojillo. Instantes después, Liza filtró un buen balón para Marcos Mendes, que ganó la espalda a la defensa y, desde la línea de fondo dejó el esférico de cara a Calvillo, que remató demasiado cruzado.



El Bilbao Athletic fue mejorando su imagen en Tajonar y los de Joseba Etxeberria impusieron su dominio en el tramo final del primer acto con dos ocasiones que bien pudieron haber significado el 0-1. Sin embargo, el remate de Vivian, que terminó en gol, fue anulado por fuera de juego y, a siete minutos del descanso, Morcillo perdonó en un remate de cabeza.



Tras la reanudación, el filial rojillo tuvo un buen acercamiento al área de Ezkieta. Sin embargo, en el contragolpe, el Bilbao Athletic no perdonó y Morcillo puso el 0-1 en el marcador. El golpe anímico no duró ni cinco minutos para un Promesas que reaccionó de manera inmediata. En el minuto 52, Javi Martínez envió un balón de una categoría excelsa para la carrera de Calvillo, que se presentó en el mano a mano ante Ezkieta y no perdonó. El atacante osasunista batió al meta visitante y anotó el 1-1, el noveno tanto en su cuenta personal esta temporada.



Con el empate a uno en el luminoso, el ritmo del encuentro fue decayendo conforme pasaban los minutos fruto del gran desgaste de dos equipos que se vaciaron en cada acción en Tajonar. Morcillo fue el más insistente por el bando local, aunque Iván Martínez apenas tuvo que intervenir en una ocasión ante un disparo potente del extremo del Bilbao Athletic. Por parte osasunista, Marcos Mendes, A. Gabriel y Calvillo lo intentaron de todas las maneras, aunque sin acierto. Al final, ambos equipos tuvieron que conformarse con un empate.

FICHA TÉCNICA



Osasuna Promesas: Iván Martínez, Endika (G. Jiménez, m. 20), Liza, Santafé, Calvillo, Aimar (Aranguren, m. 80), Herrando, Zabarte, A. Gabriel (Alvarito, m. 88), Marcos Mendes y Javi Martínez.

Bilbao Athletic: Ezkieta, Sillero, Vivian, Morcillo (Córdoba, m. 81), Guruzeta, Luengo, Zarraga, García de Albéniz, San Bartolomé (Salado, m. 30), Artola y Paredes.

Árbitro: Francisco García Risgo (C. Asturiano), asistido por Daniel Isusi y Mario Fueyo. Amonestó a los locales Santafé y G. Jiménez y a los visitantes Vivian, Luengo, García de Albéniza, Artola, Paredes y Ezkieta.

Goles: 0-1 (m. 48): Morcillo. 1-1 (m. 52): Calvillo.

Incidencias: Unas 900 personas se acercaron a Tajonar para presenciar un encuentro de la vigesimoquinta jornada del grupo II de la Segunda División B.

Selección DN+