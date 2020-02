Actualizada 02/02/2020 a las 21:32

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Villarreal (3-1) que los fallos y desajustes en defensa de su equipo sentenciaron el partido.



"Ellos no han generado mucho, en su primera jugada das un gol y eso nos ha costado caro. Creo que en ataque hemos hecho un partido digno. Pero en defensa hemos tenido errores y desajustes que nos han castigado y han sentenciado el partido", aseguró.



"El balance es negativo por perder, pero si lo analizas ves que no has hecho un mal partido. Es verdad que has dado facilidades y si las das ante un equipo con este potencial te pasa esto. Son peajes que estamos pagando", sentenció



Respecto a las novedades que presentó en su equipo titular, el técnico explicó: "Hemos puesto otros jugadores para este partido, gente de la plantilla, y creo que han hecho un buen partido. Con Enric y José Arnaiz creo que es un buen debut para ambos, espero que van a ser jugadores importantes para nosotros".

Te puede interesar

Selección DN+