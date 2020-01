Sabalza descarta convocar la asamblea que pide un grupo de socios salvo un cambio en la legislación estatal

Actualizada 28/01/2020 a las 08:27

Osasuna está muy pendiente a las políticas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en torno a las casas de apuestas. En su agenda está restringir en cierto modo la publicidad de las casas de apuestas, lo que haría replantear el patrocinio suscrito con Kirolbet. En cualquier caso, el club no tiene en mente convocar una asamblea para abordar este asunto, tal y como han solicitado 53 socios a través de la plataforma Sadar Bizirik. Además, últimamente se han oído voces de los compromisarios contrarios a llevar la marca de una casa de apuestas en la camiseta.

Luis Sabalza confirmó ayer este planteamiento tras su declaración en la Audiencia de Pamplona. No considera necesaria una asamblea, salvo que el Ejecutivo, como está previsto, lance nuevas medidas al respecto. “No he pensado en la convocatoria salvo que por parte del Gobierno salga alguna disposición que limite esto. En ese caso lo haríamos”, contestó Sabalza.

“En todo caso será si por parte del Gobierno hay una disposición en este sentido. Podremos tener una reunión para rescindir o para abordar ese tema”, agregó el presidente, descartando cualquier posibilidad de celebrar ese encuentro. Según un grupo de socios, el patrocinio puede atentar “contra la buena imagen del club”. Por ello solicitan someter a votación este acuerdo vigente hasta junio de 2021.

Por contra, Sabalza afirmó no entender el motivo de una posible convocatoria. “ Si cada vez que me piden los socios una asamblea la convoco, apaga y vámonos. ¿Para qué estamos la junta directiva y los estatutos? Las asambleas hay que convocarlas cuando proceda, ya está reglamentado. No creo que ni a los socios que convocan la asamblea les gustara que hubiese asambleas siempre al respecto. Tendríamos una asamblea al mes”, contestó. Está en la agenda del nuevo Gobierno medidas acerca de las casas de apuestas y su patrocinio.

Selección DN+