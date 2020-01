Actualizada 18/01/2020 a las 21:28

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, ha comentado sobre el empate cosechado ante el Valladolid (0-0) que cada punto “acerca a Osasuna al objetivo de la permanencia”.





“Todos hemos visto el mismo partido, un encuentro cerrado, difícil y con pocas ocasiones, por lo que el empate, seguramente, haya sido justo”, ha dicho el técnico osasunista sobre el empate cosechado ante los pucelanos.





“Sí ha condicionado un poco el partido porque no es lo mismo atacar a 4 que a 5, por lo que pienso que ha sido un partido más cerrado de lo que suele ser normalmente en El Sadar”, ha opinado Arrasate sobre la defensa de 5 sacada este sábado por el Valladolid.





Sobre Íñigo Pérez, el míster ha dicho que “ha estado bien”, ya que “a nivel táctico no hay que corregirle nada”, a la vez que ha aceptado que Pervis Estupiñán “es muy importante para nosotros”.





“Ellos se han mantenido firmes hasta el final y al final tanto por la estructura de ellos como porque también no hemos estado finos en las situaciones de 2 contra 1”, ha comentado Arrasate a la vez que ha dicho que “también es mérito del Valladolid”.





“Seguimos haciendo camino y vamos bien. Cada punto que sacamos nos acerca al objetivo y hay que trabajar para volver a la senda de la victoria sabiendo que en esta categoría es complicado ganar”, ha declarado Arrasate sobre el punto logrado, asegurando que “en líneas generales, hemos concedido menos que en los últimos partidos de casa demostrando la importancia de mantener la portería a 0”.





“No es fácil darle intensidad cuando te chocas frente a una estructura muy organizada”, ha dicho Arrasate, para finalizar la rueda de prensa comentado que espera que no se lesionen más jugadores.

