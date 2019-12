Javier Aguirre: "Tengo a Osasuna metido dentro de mí"

Actualizada 13/12/2019 a las 22:10

Javier Aguirre ha recordado su pasado en Osasuna y ha elogiado al equipo actual, donde “¡corren como locos!”. El preparador mexicano del Leganés se ha confesado admirador del Chimy Ávila, “tiene una entrega parecida a la de Robinson”. Aguirre ha participado en la presentación del libro “Porque somos Osasuna... y eso nunca va a morir” de Daniel Ramírez y ha hablado del tipo de jugador que entrenaba en Pamplona. “Mi filosofía, y la de Osasuna, exigía otro tipo de jugadores. Más entregados. Webó, Aloisi, Milosevic… Bakayoko era un finolis y no encajaba. No nos podíamos dar ese lujo. Necesitábamos esfuerzo”, ha comentado este miércoles en Madrid.

“Tengo a Osasuna metido dentro de mí”, ha comentado el entrenador que dirigió a Osasuna y Atlético, que precisamente se enfrentan este sábado. Aguirre ha relatado además con buen humor cómo se fraguó su fichaje. “Vine casi gratis. Me presentaron a Juan Carlos Unzué, a Goiko, a Arozarena… Con la pelota, me dijo el fotógrafo, que hiciera unos toques… ¡No conseguí hacer ni tres! Vaya petardo el Aguirre. Salí muy mal en las fotos de Diario de Navarra. Rápidamente se dieron cuenta de que no era el fichaje estrella. En ese momento sólo podía haber dos extranjeros, Pedersen y yo. Fui la llave para que entrara Robinson. ¡Me rompí la pierna! Le hice un favor a Osasuna”, ha contado sobre aquel episodio en 1986.

“ Nunca habría jugado a fútbol si hubiese nacido en Vizcaya porque era muy malo. Pero en México eso me ayudó. Porque era malo de cara, me peleaba con el árbitro y los rivales. Eso era un plus porque allí se practicaba el fútbol bonito y hacía falta un malo de la película. Por eso destaqué. En Osasuna… ¡todos tenían cara de malos! Rípodas, Lumbreras, Martín, Castañeda, Vicuña. Allí ya vi que no iba a destacar mucho”, ha recordado.

Javier Aguirre también se ha referido al ambiente en el equipo con otra anécdota. “Me llamó mucho la atención el ambiente de la cantera. Jamás había visto un equipo en el que hubiera tanta gente de su propia cantera. Un día, nos reunió Enrique Martín, y en plan de risa, decía: '¿Cómo le vamos a ganar al Real Madrid? Si somos una cuadrilla de navarros'. E iba preguntando uno a uno de que pueblo eran. Y lo iban diciendo. Cundo llegó a mí, le dije: 'De México'. Dijo 'bah, bah'. Y yo le respondí: 'Enrique, que México tiene millones de habitantes, no seas ingrato'. Oye, y dábamos muchísima guerra”.

El mexicano ha asegurado que su forma de jugar se acopló a la perfección con sus compañeros. “Jugábamos rondos en el entrenamiento. Oye, ¡nos dábamos unas patadas! Yo decía: ¡Que sólo hay una pelota para todos! Me tuve que poner espinilleras para los rondos. Me di cuenta de que estaba en mi hábitat. ¿Se acuerdan de Rípodas y de Bustingorri? Uf, había mucho salvaje. Me hice rápidamente de la familia”, ha apuntado Aguirre.

¿Qué supuso El Sadar para Javier Aguirre? “Fue impresionante. El hola don Pepito, don José, las bengalas, un campo encerrado. He visto en los rivales esa cara de miedo. Je escuchado a entrenadores del otro equipo decir a sus jugadores: 'No tengáis miedo, que no muerden'. Nadie encuentra el antídoto”.

La final de la Copa del Rey es otro de los grandes hitos de aquel Osasuna entrenado por Javier Aguirre, que todavía tiene presente en su memoria. “Aquel mar rojo que inundó el Calderón… Pudimos ganar. Te meten cuatro y no pasa nada, pero estuvimos hasta el final. Lloré por la afición. Se merecían la Copa. Todavía lo recuerdo. Es historia. Les decía a mis jugadores: 'Disfrútenlo. Ni ustedes ni yo volveremos a la final'. Y eso se cumplió”.

