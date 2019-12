Navas rememora los Osasuna-Sevilla

Actualizada 09/12/2019 a las 22:42

Raúl Navas señaló que se debe “valorar” el punto contra el Sevilla que consideró como “justo”. “Jugamos contra un rival que pelea por los puestos europeos y estar arriba”, resaltó el central, que formó pareja con David García. “El Sevilla físicamente es el mejor de la Liga y tiene calidad para decantar el partido”, añadió.

Jugar en El Sadar es especial para los recién llegados. “Nos quedamos con uno menos durante media hora pero con el esfuerzo del equipo y aliento de El Sadar parecía que estábamos once contra once. La afición nos da un empuje enorme y esa es una de las claves de que El Sadar sea un fortín”, apuntó Navas, sevillano de nacimiento y que jugó en las categorías inferiores del club de Nervión. Se trasladó al pasado con la tensión de los Osasuna-Sevilla de anteriores épocas.

“Fue especial y bonito jugar. Recuerdo mi etapa en la cantera del Sevilla y aquellos partidos con Osasuna. Estaban Chengue, Webó, Pablo Alfaro...Eran partidos bastante duros y siempre me gustaba verlos”, señaló el defensa, sin querer comparar la tensión del domingo con aquella. “El nivel era superior a éste”, dijo.

En su opinión, el partido del sábado en el Wanda “puede ser similar” al disputado contra el Sevilla, contra un equipo que “concede poco”. “Nosotros también permitimos poco, así que se puede decantar en jugadas a balón parado o en algún pequeño detalle”, aseguró. “Estamos compitiendo en cada partido. Siempre estamos metidos y con opciones”.

“Llevo con la rodilla mucho tiempo liado”

“Llevo con la rodilla mucho tiempo liado”, desveló Raúl Navas sobre un percance físico. “Me encontré ayer bastante bien. Espero darle continuidad”. El problema al que se refería el sevillano era de movilidad en la tibia. Ya está solucionado. “Tenía problemas de hace tiempo, pero no me creaba dolor. Simplemente se me bloqueaba y podía continuar”, expuso. “Es verdad que después del partido contra el Valencia se me bloqueó y tuve un dolor muy grande. A partir de ahí empezamos a mirar a ver qué podía ser y dimos con la tecla. Vamos mejorando con los ejercicios que estoy haciendo”.

Selección DN+