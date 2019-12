El Chimy Ávila, del gusto de Lopetegui

Actualizada 09/12/2019 a las 17:50

El gran inicio de temporada que está teniendo el Chimy Ávila ha suscitado el interés de clubes nacionales y extranjeros. El atacante suma seis goles, cuatro de ellos de forma consecutiva, y ya es un ídolo en El Sadar por su estilo de juego. Paco González, director de Tiempo de Juego (Cadena Cope) afirmó durante la narración del Osasuna-Sevilla que el técnico Julen Lopetegui "le gusta el Chimy Ávila". No sorprende ya que el club hispalense ya estuvo interesado en la contratación del rosarino, pero el futbolista se decantó por la oferta rojilla porque iba a tener un rol más importante.

La falta de gol del Sevilla ha hecho que haya rumores sobre una posible renovación de la parcela ofensiva de cara al mercado invernal. La dirección deportiva, encabezada por Monchi, se ha fijado como objetivo la contratación de un 9 de referencia y aquí entra la figura del Chimy Ávila. La idea que manejan desde el club andaluz es la de dar salida a Dabbur, ya que no cuenta para el técnico Lopetegui.

Hasta la fecha no ha llegado ninguna oferta formal a Osasuna, tan solo mero interés de varios equipos. La intención del jugador es la de seguir en Pamplona y lograr el objetivo de la permanencia. Se siente feliz y valorado por el club. Tiene contrato hasta junio del año 2023 y una cláusula de 25 millones de euros.

CHIMY PICANTE

El diario argentino Olé vuelve a escribir un extenso reportaje sobre el hombre de moda en Osasuna. "Es el segundo argentino en la tabla de goleadores, detrás de un tal Messi", bromean. "Este año, desechó varias ofertas para recalar en Osasuna, ya que antepone la felicidad de su familia al dinero", recuerdan.

El Chimy atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, pero atrás tiene una historia personal que ha marcado su estilo de juego. "Yo estaba sentado y se me caían las lágrimas, entonces mi mujer me pregunta '¿por qué llorás?' y yo le respondí que lloraba por cómo se me escapaba el fútbol", rescatan de una entrevista anterior. El San Lorenzo de Almagro, equipo al que Osasuna abonó 2,9 millones de euros, fue entonces su salvavidas. "Me formó como profesional, porque yo en el barrio ya me estaba tirando para lo más fácil, la delincuencia, la mala vida, pero no me iba a dormir tranquilo".

"Ahora, en España, lo apodan El Comandante. A él le encanta el nuevo sobrenombre y hasta se encarga de festejar los goles haciendo el típico saludo militar. En cada grito, el festejo. Y en cada festejo, más repercusión. Pero no se marea. El delantero rosarino no se desenfoca y rompe redes en España. El Chimy está picante". Así describen al atacante rojillo desde el rotativo deportivo más importante de Argentina.

