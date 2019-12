El Chimy Ávila, en el radar de varios clubes

06/12/2019 a las 06:00

Su rendimiento en Osasuna no está pasando desapercibido. El nombre del Chimy Ávila está en boca del mundo del fútbol y se ha hecho un hueco en las agendas de numerosos clubes. Hasta la fecha no ha llegado ninguna oferta concreta hasta El Sadar, pero no extraña el interés que ha despertado en las últimas fechas. En todo caso, la intención del ‘9’ de Osasuna es seguir centrado en la tarea de lograr la permanencia y contribuir a la causa con su empuje y goles. Los cinco goles que ha marcado y su

Etiquetas Chimy Ávila

Selección DN+