Javier Aguirre y el cigarro de Milosevic

26/11/2019 a las 06:00

A sus 60 años, Javier Aguirre demuestra que sigue siendo aquel técnico que causó gran admiración tras su paso por Osasuna. Tras su última aventura por los Emiratos Árabes Unidos, el técnico mexicano regresó a España para enrolarse en las filas del Leganés: la permanencia, su principal objetivo. Su presentación con la escuadra pepinera provocó gran revuelto mediático y la rueda de prensa hizo revivir sus mejores épocas en Pamplona. “Si no están comprometidos ya saben, que diciembre está aquí al lado”. Alto, claro y con un mensaje a los jugadores del club madrileño. “Me lo paso bien. Tirar tópicos cansa y el periodista espera más de ti. Lo único que podría cuidar es mi léxico porque hay niños y no está bien”, bromeó en el programa deportivo ‘Chiringuito de jugones’.

El presentador, Josep Pedrerol, preguntó a Aguirre si había cambiado el fútbol desde su anterior etapa en España. El méxicano recordó una anécdota cuando dirigía a Osasuna. “El profesionalismo ha mejorado. Ahora comen, desayunan y hasta duermen todos juntos. Antes se veían hasta cigarros en el banquillo y el vestuario. Ahora los futbolistas son atletas”. A Javier Aguire se le iluminó entonces la cara y siguió contando. “Me acuerdo de Savo Milosevic, ¿lo conocen? Iba al baño y se fumaba un pitillo. No seas ingrato y apaga el tabaco le decía. También Nery Castillo. En los años 80 ponían vino en la mesa. Cada cuatro jugadores y te lo chutabas sin problema”.

ALTA TENSIÓN EN EL PIZJUÁN

La imagen de Pablo Alfaro con una mano en la boca de Bayakoyo y, la otra, en el ojo del atacante rojillo quedó el 23 de mayo de 2004 en la retina de cualquier aficionado al fútbol. Era la última jornada liguera y el Sevilla se jugaba entrar en la Uefa, ante un Osasuna que ya estaba salvado. Joaquín Caparrós era el técnico hispalense y Aguirre estaba al frente de la escuadra navarra.

El tertuliano Cristóbal Soria, por aquel entonces delegado del Sevilla, interrumpió al mexicano para explicar la jugada. “Bakayoko le pegó un mordisco a Pablo Alfaro y acabaron los dos expulsados en el descuento. A mí me pegaron una patada por detrás”. “Les dije yo que te arrearan”, contestó Aguirre. “Era gracioso porque, si el Sevilla iba perdiendo, había 15 balones preparados. Si ganaban desaparecían y ni siquiera había recogepelotas”.

El exentrenador rojillo también repasó temas de actualidad y confesó estar “tranquilo” ante la acusación de amaños en su etapa en el Real Zaragoza. Además, reconoció que su sueño es entrenar en la Premier League y rechazó una oferta del West Bromwich.

La primera vez que Aguirre, con Osasuna, vio a Leo Messi

El Sevilla cedió uno de los campos, “el peor de todos”, según Javier Aguirre, para que Osasuna entrenase antes de un compromiso liguero. En un terreno de juego anexo, los juveniles del club hispalense disputaban un partido contra el Barcelona, donde ya sobresalía la figura de, por aquel entonces, un tal Leo Messi. “Ven, Javier. Ven a ver un chiquito”, le dijo Ángel Martín González, miembro de la secretaría técnica rojilla, al mexicano. “No hubo necesidad de ver quién era el enano. Cogía el balón y gol. Metió tres goles en 10 minutos. Era una ratita, un peludito... ¡qué jugador! A los años ya debutó en Primera”, recordó el vasco. Pedrerol preguntó a Aguirre: “¿No lo hubiera fichado?”. El técnico contestó: “Lo último que Messi hubiera querido ir es a Osasuna. No me sé el reglamento, pero no se podía. Era un chavalito de 15 años”. Fue una de las anécdotas que dejó el mexicano.

