Raúl García: "Las alegrías de Osasuna son mis alegrías"

Actualizada 21/11/2019 a las 17:38

Raúl García demostró, una vez más, que no tiene reparo en mostrar su sentimiento osasunista, a pesar de jugar ahora en el Athletic de Bilbao. El navarro fue el jugador elegido para analizar el partido tras el entrenamiento de este jueves 21 de noviembre en Lezama. A sus 33 años solo tiene palabras de agradecimiento hacia el club que le formó como futbolista, que le brindó el sueño de debutar en Primera y, más allá de lo deportivo, es el equipo de su tierra. Sus declaraciones sorprenden por la rivalidad existente entre ambos conjuntos, pero al centrocampista de Zizur no le importa decir la verdad. "Las alegrías de Osasuna son mis alegrías".

Regreso a El Sadar

"Vuelvo a la que fue mi casa. Es un lugar donde he vivido muchas cosas positivas"

Osasuna, un rival crecido

"Más que crecido, yo creo que está bien. Las cosas no son por casualidad. Será un partido complicado porque saben a lo que juegan. Habrá que dar ese pasito adelante para hacer cosas importantes fuera de casa".

Baja de Iker Muniain

"Las lesiones nunca son buenas, ni llegan en buen momento. Confiamos en el grupo. Al que le toque jugar tiene que rendir. Ojalá se recupere lo antes posible. La confianza es plena en el grupo".

¿Qué destaca de Osasuna?

"Siempre que puedo les veo, no solo esta temporada por estar en Primera. Tiene la cosas claras y llevan tiempo trabajando de la misma manera. Además, tienen la confianza de que los resultados les están acompañando.

¿Celebraría un gol?

"Ya les marqué. Siempre he dicho lo mismo. Es un gesto de respeto. Siempre que un club o la gente me da, yo siempre muestro respeto".

¿Cómo se viven estos partidos?

"Es un encuentro especial y más a mi que me ha tocado estar en el otro lugar. Existe rivalidad y es bonito ganar, también por el hecho de no aguantar la broma".

Jugar a las 14 horas

"Somos unos mandados. Hay que adaptarse en todos los sentidos, no solo el horario. Para mi no es la mejor hora para jugar al fútbol. No es hora para comer antes, ni después y eso se nota en el ambiente de los campos".

Raúl García, ídolo para Jon Moncayola

"La historia se repite. Me pasó en su día con la gente que jugué mis primeros años. Es bonito porque me hace revivir el pasado. Te hace ver que eres referente para mucha gente y es un orgullo que me vea así. Además, está en el primer equipo de Osasuna y tiene condiciones para ser un gran jugador".

Las claves del partido

"Ser nosotros mismos. Si damos el 100% podemos ganar. Osasuna tiene intensidad alta y no suele fallar en lo que hace. Esa presión alta será una de las armas que habrá que evitar"

Su mejor momento en Osasuna

"No podría quedarme con uno. El último año que estuve allí fue muy especial para mí, por estar con Mendilibar. Me hizo disfrutar mucho porque es un gran entrenador. Además, el volver a casa, estar con la familia, con los amigos... fue un año que tengo muy buen recuerdo",

El ascenso de Osasuna

"Antes de que subiese ya estaba queriendo que lo hiciera. Como dijo San José el otro día, es el equipo de mi tierra y donde he estado muchos años. Las alegrías de Osasuna son mis alegrías. Si puede estar muchos años en Primera será mejor. Esta racha me alegra porque es bueno para ellos".

Disfrutar del ambiente en el campo

"Es un tema de concentración, aunque no está reñido con pensar sobre el ambiente. No te das cuenta porque estás en momentos de tensión y dentro pasan las cosas rápido".

Muchas jornadas sin marcar

"No me preocupa. No me importa no hacer goles y menos cuando el equipo consigue victorias. Si el equipo está bien, lo individual pasa a un segundo plano".

Su posición de 9

"Es un tema de adaptación. Llevo muchos años y me quedan pocas posiciones donde jugar. Intento hacer lo que el entrenador me pide. Lo importante es estar dentro de los once para aportar".

Ha jugado todo

"Parece que no estoy tan mayor, me siento bien. Es quizá el año que más estoy jugando. Mientras me encuentre bien, la decisión es del míster. Si me noto de otra manera lo hablaré con él. Ahora estoy disfrutando".

