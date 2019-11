Osasuna normaliza sus relaciones con el Athletic

Actualizada 21/11/2019 a las 10:02

En julio de 2017, Osasuna anunciaba públicamente la ruptura de sus relaciones con el Athletic por el fichaje del canterano Jesús Areso. El club entendía que el comportamiento de la entidad vizcaína había sido abusivo "para seducir a un futbolista que hasta hace unos días mostraba públicamente su ilusión y agradecimiento por la oportunidad que le había brindado la entidad rojilla de realizar la pretemporada con el primer equipo". El Athletic se lo llevaba por 450.000 euros aprovechando que su cláusula de rescisión no era todavía alta.

Hoy, más de dos años después, las relaciones están normalizadas, según comentó este miércoles Luis Sabalza en la Ser. El trato con la nueva directiva del Athletic que lidera Aitor Elizegi tampoco es que sea excelente pero no ya no existe la ruptura anterior. "Las relaciones son normales. Con el señor presidente me llevo bien, aunque podamos discrepar en muchas cosas", indicó el máximo mandatario osasunista, recordando que en todo caso no le ha gustado la actitud del Athletic por la manera en que ha captado al Mulier femenino para que entre en su paraguas de club convenido. "Firmamos con el Gobierno de Navarra que Osasuna fuera el equipo referente femenino para potenciar el fútbol femenino en Navarra. El Athletic nos podía haber llamado para preguntarnos, ¿qué opináis? Ellos también tienen firmado ese convenio como referente del fútbol femenino en Vizcaya y nadie entra. Creo que les faltó un poco de tacto para habernos llamado. Sin más, pero en general las relaciones son normales. Ellos defienden lo suyo y nosotros defendemos lo nuestro".

No habrá comida, pero por el horario

Tras la marcha de Josu Urrutia, uno de los objetivos que se marcó Aitor Elizegi fue reconducir las relaciones maltrechas no solo con Osasuna, sino también con la Real Sociedad y el Alavés. Este domingo no habrá comida entre directivas, pero el motivo no tiene nada que ver con las discrepancias institucionales, sino por el horario del partido, que es a las dos de la tarde.

Sobre el partido, Sabalza reconoció que no quiere que se termine la racha sin perder en El Sadar contra un rival que ya la quebró en 1959 después de 30 encuentros en San Juan sin derrota. Ahora ya van 31 en El Sadar. "No me gustaría que el Athletic volviera a romper nuestra racha, como hizo la otra vez. Por esta razón tenemos nuestros nervios”, indicó el presidente.

Selección DN+