Sergio Herrera: "Bordalás debe hacer autocrítica, Jagoba no dijo nada malo del Getafe"

Sergio Herrera, protagonista por su debut en Primera División y su magistral actuación, ha sido preguntado este lunes por las acusaciones de José Bordalás contra Jagoba Arrasate, Oier y Osasuna. "Creo que es una de las cosas que más se está hablando y es la menos importante. Yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y alabó al Getafe, no dijo nada malo. No tengo nada más que decir. No soy quién para saber si se ha pasado de la raya. Él mismo tendrá que hacer autocrítica, volver a escucharse y sacar sus propias conclusiones", ha expresado Sergio Herrera, quien ha añadido que "no gusta" que se quite valor al "valioso punto" cosechado en el Coliseum.

Un sueño hecho realidad

El de Miranda de Ebro ha cumplido "un sueño" al jugar sus primeros minutos en la máxima categoría. "Estoy contento pero es un debut a la vez amargo por la situación por la que tengo que entrar. Cuando entras porque se ha lesionado un compañero no gusta. Asusta cuando hay una lesión de rodilla, soy el primero que lo he vivido. Me volví a sentir importante y debuté en Primera. No hace tanto estaba en Segunda B", ha afirmado.

"He estado trabajando esperando mi momento, cuando sales tienes que demostrarlo. He entendido mi rol, Rubén estaba en un momento magnífico. Era consciente de que me encontraba bien, la lesión de rodilla estaba olvidada. He tenido la suerte de hacer buen partido y ayudar al equipo", ha declarado sobre su situación de suplente. En cuanto al empate ha ensalzado el "partido completo" de Osasuna por competir con garantías en un tipo de encuentro que hasta ahora "estaba costando un poco más fuera de casa".

