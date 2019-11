Actualizada 11/11/2019 a las 10:21

Los gremios acostumbran a ser corporativos por naturaleza. En el fútbol también. Los árbitros cierran filas, los jugadores se pican pero lo que pasa en el campo se queda en el campo y los entrenadores siempre tienen palabras de elogio al rival en las previas. Pepe Bordalás hizo saltar por los aires todos estos códigos en una lamentable rueda de prensa. Falló estrepitosamente en las formas (leyendo un papel de estadísticas al más puro estilo Mourinho) y en el fondo (se equivocó en su interpretación por completo sobre lo que dijo Arrasate en la previa).

Podríamos llenar esta columna hablando de que el Getafe es el equipo que hace de los partidos con menos tiempo real de Europa (lo dice un estudio) y el que más faltas comete y amarillas recibe de la Liga. Al final, es una forma de entender el fútbol, tan válida como todas las que tienen resultados positivos. Y al equipo del sur de Madrid le da réditos, pero sobre todo también por los grandes jugadores que tiene y su sentido de bloque tan articulado que se ha construido. Mérito no se le puede quitar ninguno. Es obra de Bordalás.

Lo que es inconcebible es utilizar una rueda de prensa para atacar al que precisamente le había defendido el día anterior de esa etiqueta negativa que le persigue de ir al límite o más allá. Bordalás podía haber elegido el camino del diálogo. Haber preguntado en privado a Arrasate qué quería decir con la frase del sábado. Seguro que le habría respondido que se escuchara la rueda de prensa completa y le habría dado todas las explicaciones necesarias, porque Jagoba es así. Ahí se habría acabado la historia. Entre caballeros.

Pero no. Bordalás prefirió ir por la espalda, salió desbocado para meterse en un barro equivocado. "Esconden sus miserias detrás del Getafe, son unos caraduras", "es tener poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos", salió de su boca contra Osasuna y su técnico, señal de su frustración tras no haber podido ganar. Es cierto que le persigue desde hace tiempo la sombra del otro fútbol (esto es otro debate) y la pagó con el que menos culpa tenía, un entrenador que si por algo destaca es por su diplomacia, cercanía y valores. Por eso se le adora en Osasuna, no solo por su brillantes resultados y, por cierto, brillante y valiente fútbol. Fue su blanco fácil, un técnico que no meterá ruido de un equipo modesto.

Así no, Bordalás. Arrasate se pasó el 90% de la rueda de prensa del sábado echando flores al Getafe y por extensión a su entrenador, a quien terminó nombrando a iniciativa propia para resaltar que se le ha colocado una fama que no es justa. "Es fácil que le tilden de otra cosa, pero le respeto mucho. La etiqueta es injusta. Me fijo en todo lo bueno que tienen", apuntó sobre él con señorío. Cuando habló de las interrupciones o más bien "tiempo efectivo", el detalle sin contexto con el que se queda y estalla Bordalás, no sonó a crítica ni mucho menos. Fue un apunte descriptivo pero avisando de todo lo bueno que tiene este equipo. Lo analizó hasta por líneas. En pocas ocasiones ha echado tantas flores a un rival. Quería quitarle esa máscara de equipo que va al límite. Seguramente Bordalás no encontrará un colega en el banquillo que le haya ensalzado tantas virtudes. Desde Pamplona ya no lo volverá a escuchar.

