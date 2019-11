Estupiñán no va con Ecuador

Actualizada 08/11/2019 a las 09:41

Pervis Estupiñán no tendrá que salir en las próximas fechas FIFA de la semana que viene ya que no ha sido incluido en la lista de Ecuador. El descanso no le vendrá mal puesto que lo ha jugado todo con la camiseta rojilla. No será afectado por el temido "virus FIFA" en su puesta punto para medirse al Athletic tras el parón.

La selección tricolor que dirige Jorge Célico va a jugar dos amistosos. Ante Trinidad y Tobago, en Portoviejo el 14 de noviembre, y ante Colombia, el 19 en New Jersey. Según informan medios locales, Estupiñán no dispone del visado para entrar en Estados Unidos y por tanto no podrá repetir convocatoria. En octubre, el lateral de Osasuna debutó en un partido amistoso en Alicante contra Argentina que acabó con una clara derrota por 6-1.

Ecuador vive un proceso de renovación tras el Mundial de Rusia y su técnico quiere ver jugadores antes de que empiece la fase de clasificación para el Mundial de Catar en marzo. Ante la baja de Estupiñán, el seleccionador le da la alternativa a Gustavo Cortez y Leonel Quiñonez, dos jugadores de la liga local.

Selección DN+