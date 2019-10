Tarjeta roja al Valencia, no solo a Rodrigo

Actualizada 28/10/2019 a las 13:30

Al día siguiente de cada partido de Osasuna, se hará un pequeño análisis de lo que opinan los diferentes rotativos de la ciudad cuyo equipo haya sido rival del conjunto rojillo. Este lunes, 28 de octubre, las principales cabeceras valencianas analizan la jugada que cambió el partido: la expulsión de Rodrigo por agresión a Estupiñán. Aunque cambió el desarrollo del partido, destacan que la escuadra navarra, pese a ir perdiendo en ese momento, era superior al conjunto de Celades. Duras críticas hacia el juego ché y la falta de plan del técnico catalán.

LAS PROVINCIAS: “Rodrigo empuja al Valencia a la tragedia”

Este rotativo es claro en su análisis, ya desde el subtítulo. "La expulsión del delantero por una supuesta agresión acaba por desbaratar a un equipo que nunca supo cómo frenar el ímpetu rojillo". Analizan la jugada polémica con imparcialidad. "Si el delantero soltó con fuerza el codo, cuando caía, hacia la cara de Estupiñán de manera intencionada es algo que sólo lo sabrá él y su conciencia, pero en las imágenes de televisión se ve una ligera impresión de que el valencianista tuvo un momento de excesiva rabia".

Durante la pasada semana, los periódicos avisaban al Valencia de la racha rojilla, algo que recuerdan tras la derrota de su equipo en Pamplona. "En un campo como el del Sadar y con un rival tan profundamente entregado a la causa como Osasuna, no se puede andar nadie con despistes de esta envergadura. El Valencia sabía a lo que se enfrentaba. Estaban de sobra avisados. A Pamplona siempre hay que venir poco menos con el cuchillo en la boca. Y si cuando el duelo ofrecía un equilibrio de once contra once no quedaba claro la disposición suficientemente enérgica de los valencianistas, con diez ya quedó descaradamente claro que no era ni mucho menos la noche del grupo de Celades. Y aquí es donde empieza la cosa a complicarse. Descargar toda la culpa del partido en esa roja es no querer asumir otras responsabilidades".

Por otra parte, alaban las virtudes del rival, en este caso Osasuna. "Es un candidato a luchar por no descender, pero suple sus limitaciones técnicas -que no tácticas- con una entrega descomunal. No corrían, mordían. No presionaban, asfixiaban. No metían la pierna, ponían el alma en cada balón. Con esas aportaciones, es difícil imaginar que uno pueda salir vivo de allí sólo con diez. Es casi imposible salir sin rasguños en la guerra pamplonica".

SUPERDEPORTE: "Jaime latre desnuda al Valencia de Celades en Pamplona"

En este diario deportivo son críticos con el técnico Celades y no tienen miramiento a decir que "si en algún momento hubo un efecto Celades, punto más que discutible, habrá que empezar a darlo por enterrado en El Sadar de Pamplona, donde el Valencia cayó derrotado en un partido que tendrá muchos matices, pero que el equipo de Albert Celades jugó pésimamente. Con la única excepción de una jugada ciertamente excepcional, la que le daba el 0-1 en el minuto 29, todo lo demás solo se puede calificar de auténtico espanto, empezando por la manera de defender, la de atacar, la nula reacción desde el banquillo y la factura demoledora que deja el choque más allá del resultado".

Destacan también que, pese a ir por detrás en el marcador, Osasuna había demostrado ser mejor equipo. "No es que el equipo hiciera una puesta en escena precisamente buena, más bien al contrario. Desde el principio la iniciativa, el hambre y la ambición eran de Osasuna, frente a un Valencia dormido, concediendo todo tipo de facilidades para jugar y poner balones al área".

Explican, a su modo de ver, la jugada que terminó con la expulsión de Rodrigo. "Los dos van al choque y, al caer, Rodrigo toca en la cara del defensor con el brazo, el defensa se lleva las manos a la cara, se retuerce haciendo la croqueta sobre el césped de manera lamentable y el árbitro, Jaime Latre, acude al lugar de los hechos ya con la tarjeta roja en la mano. Más lamentable todavía".

EL MERCANTIL VALENCIANO: "El Valencia se derrite en El Sadar"

Lejos de excusarse en la expulsión de Rodrigo, desde 'El mercantil valenciano' son contundentes. "La derrota en el Sadar, más que por el tropiezo en un escenario que resiste con 30 partidos invicto, duele por la falta de convicción alarmante mostrada por el Valencia desde que en el minuto 29 Rodrigo Moreno fuera expulsado de manera infantil. El argumento de la inferioridad numérica no se aguanta ante un Osasuna que remontó el 0-1 de Gameiro por mayor implicación, por chutar 29 veces (14 entre palos) y por correr (como ya hizo el Lille) seis kilómetros más ante un Valencia contemplativo que tardó muchísimo en proponer alternativas".

El Valencia se puso por delante, "pero todo cambió, precisamente, con un gesto ingenuo de Rodrigo, que sacó por dos veces de forma imprudente el codo para repeler una impetuosa entrada de Estupiñán. Y aunque sea cierto que el Valencia acusó el golpe en los siguientes minutos, expuesto ante un Sadar que acrecentó su aliento inglés, Osasuna ya había reaccionado al gol en contra con solvencia, encerrando sin dificultades a los blanquinegros".

