Actualizada 28/10/2019 a las 19:41

Rubén García puso fin este domingo a una semana complicada. El jugador de Osasuna sufrió el jueves por la noche un accidente de coche cuando regresaba a su casa tras celebrar la despedida del fisio del equipo, Pedro del Villar. El de Xàtiva, que salió ileso, perdió el control y estrelló su Porsche en la calle Cataluña, enfrente de la UPNA. Las pruebas realizadas por Policía Municipal arrojaron un resultado negativo en los test de alcohol y drogas. El propio futbolista sacó el tema tras la victoria de los rojillos ante el Valencia. "Es algo que puede pasarle a todo el mundo. Tener un accidente es algo que nadie quiere. Tampoco quiero entrar en detalles. Hay que normalizarlo, es un accidente. Se me hicieron las pruebas pertinentes y todo salió bien. No quiero darle más bola. Podía entrar en tema de tuits, que no me gustaron como el de la policía, pero no quiero darle bombo. Quiero cerrarlo ahí", explicó el centrocampista ante los micrófonos de Ondacero.

El jugador relató los acontecimientos. "Fue una despedida al fisio Pedro y volviendo a casa perdí el control del coche. Por desgracia es algo que puede pasar y, por suerte, no fue a más. Vinieron mis compañeros a socorrerme, porque veníamos de la cena. Se habló de carreras e historias, pero no había coches a tres kilómetros. No quiero darle más bombo. No me sentaron bien ciertas cosas. Soy profesional y me debo a ello", concluyó.

Rubén García demostró estar en perfectas condiciones para jugar y, de hecho, cuajó uno de sus mejores encuentros esta temporada. Asistió a Oier en el empate a uno y puso el 2-1 con un impecable cabezazo tras centro de Roberto Torres. Fue de los más destacados en la victoria ante el Valencia. El de Xàtiva ya suma dos goles y vuelve a ser una pieza fundamental en los esquemas de Arrasate.

