En Granada no se juega al fútbol, pero se gana

Actualizada 19/10/2019 a las 18:26

Al día siguiente de cada partido de Osasuna, se hará un pequeño análisis de lo que opinan los diferentes rotativos de la ciudad cuyo equipo haya sido rival del conjunto rojillo. Este sábado, 19 de octubre, las principales cabeceras granadinas destacan la intensidad del partido y alaban la estrategia de Diego Martínez. Coinciden en que Osasuna fue mejor en el primer tiempo, pero las minas que preparó el técnico gallego en la segunda mitad dinamitaron a un académico cuadro rojillo.

EL IDEAL: "El Granada hace rutina de la máxima intensidad"

El periódico de referencia en Granada es contundente en su análisis. "El Granada no juega, sino que combate. Hay poco de recreativo en su espíritu de lucha, con el convencimiento del gladiador sobre la arena, peleando por su vida, usando cualquier arma a su alcance. Volvió a ser el balón parado lo que le permitió hincar la espada, justo cuando más angustiado se encontraba en la primera parte ante un Osasuna académico, pero con menos colmillo que el mostrado por los locales".

También reconocen que Osasuna fue mejor hasta el tanto de Duarte. "Llegaron una secuencia de córners, a cual más peligroso. Tanto en los remates como en los rechazos temblaron los locales aunque no perdieron la compostura. Salieron indemnes y se prepararon para una oportunidad así, de pizarra", relatan justo antes de que llegara el 1-0. La segunda parte bajó en calidad y ganó en explosividad. "Osasuna no fue capaz de cambiar la inercia en la segunda parte. Tuvo más balón, pero no había ningún callejón. Diego abrigó la zona ecuatorial y saqueó al contrario en momentos concretos".

GRANADA HOY: "Sin Ángel también tiene ángel"

Este diario ensalza al técnico Diego Martínez al tener que realizar cambios obligados por la lesión de Montoro y la sanción de Germán, pero aún así no perdieron la esencia de ser un equipo "rocoso, duro y difícil". Destacan a su jugador franquicia, Ángel Montoro, por ser un futbolista "especial, carismático y simpático". Su nombre es utilizado en un juego de palabras para escribir el titular de la crónica del partido.

Reconocen que Osasuna fue mejor durante la primera mitad y salió mejor al partido que el propio conjunto andaluz. "No lo pasó bien el Granada en el primer tiempo sin Montoro, ya que apenas hubo cambios de orientación y costó trabajo circular el balón. Osasuna apenas dejó que el Granada jugara por dentro y la mejor opción para llegar arriba fue Carlos Fernández".

Los propios periodistas granadinos saben cómo se las gasta Diego Martínez cuando su equipo va por delante. "La segunda parte fue la típica segunda parte que se juega en el Nuevo Los Cármenes cuando el Granada va por delante en el marcador. Diego quitó a Soldado y metió a Azeez para que el equipo mutara a un habitual 1-4-2-3-1. Con el refuerzo de la medular incomodó mucho al Osasuna".

GRANADA DIGITAL: "Domingos Duarte remata la quinta victoria del Granada"

Este rotativo no se sorprende por el desarrollo del partido. "El envite fue tan intenso como se esperaba. Dos escuadras plagadas de gladiadores que saben lo que es sufrir y pelear hasta el último segundo". Describen el latigazo de larga distancia de Brandon y el remate de Brasanac, tras jugada del balear hasta que llegó la acción que desequilibró la igualdad. "A ocho del descanso, justo cuando el Granada más sufría, Vadillo se ajustó la chistera y sacó la varita para botar una falta desde la izquierda y teledirigir el balón hacia la cabeza de Domingos Duarte".

En la segunda mitad destacan que el partido aumentó en revoluciones y ceren que el Chimy debió ser expulsado. "El choque entró en unos minutos de frenesí momentáneo, pues justo después de la ocasión local, Rui Silva tuvo que estirarse y hacer un paradón para evitar uno de los goles de la temporada desde la divisoria. Acto seguido, Chimy Ávila propinó un codazo por detrás a Yangel Herrera sin que el colegiado decidiera amonestarle. Habría sido la expulsión del argentino".

