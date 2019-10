El Chimy Ávila exhibe sus tatuajes

Actualizada 18/10/2019 a las 18:53

La foto no ha pasado desapercibida por los miles de seguidores que tiene en las redes sociales. Ezequiel Ávila ha difundido una instantánea de su espalda repleta de tatuajes, entre los que destacan algunos animales salvajes como una familia de leones, un cocodrilo, un gorila, una pantera o una jirafa en la sabana, entre más imágenes. "Tengo por todos los lados. En los pocos espacios que me quedan me seguiré haciendo porque es un hobby y cada uno tiene su significado”, ha afirmado el Chimy en entrevistas anteriores.

El más importante, el referido a sus hijas en el torso. “Tengo las manitas de cada una de mis hijas, que son muy importantes para mí porque no me esperaba ser papá. Me cambió mucho porque nacieron cuando tenía 20 años y eso me marcó mucho. Agarré una hoja, le pinté las manitas con témpera y me las tatué. En el brazo izquierdo la guerrera con un arma es como mi mamá. Crió sus 9 hijos sola. Para mí ella es mi guerrera”, repasó hace unos meses el bravo jugador rojillo.

Selección DN+