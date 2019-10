Oier: "Mentiría si dijera que no he pensado en irme"

16/10/2019 a las 21:03

En alrededor de 40 minutos de entrevista en Cope Navarra, el capitán Oier Sanjurjo abordó varios temas de la actualidad de Osasuna, así como acontecimiento pasados y futuros. El rojillo no se corta al hablar de su antiguo y actual entrenador, del equipo, de su polivalencia y de jugadores como Jon Moncayola o Aitor Buñuel, que brilla lejos de Pamplona. A través de las siguientes fotografías se destacan doce temas que trató el estellés.

El ascenso y el recuerdo de la anterior temporada en Primera hicieron que la incógnita sobre el nivel del equipo estuviera presente entre la afición, cuerpo técnico y los propios jugadores. "Llegaba de nuevo a Primera con la incertidumbre de la última experiencia, que no fue agradable. Yo lo pasé mal, pero para eso estamos también. Ese recuerdo es gasolina para este año" "Dimos una imagen un poco pobre. Éramos un poco planos y no se nos caen los anillos por admitirlo"

El capitán también trató la actualidad deportiva tras ocho jornadas. "De momento estoy contento y con buenas sensaciones, aunque en los primeros partidos no tienes ese nivel de competición que se suele tener más adelante. Sin olvidarnos de dónde venimos, vamos a saborear y disfrutar del momento”

El jugador rojillo también tuvo tiempo para definir a su actual entrenador, Jagoba Arrasate. "Destacaría su normalidad y naturalidad que le ha dado. Ser normal y no agobiarse y creer en algo ha hecho que sigamos su mensaje. Ha tratado al colectivo individualmente de manera coherente”

La visita de Osasuna a Granada, del próximo viernes, hace que los rojillos se vuelvan a encontrar con su exentrenador Diego Martínez. Oier recuerda la temporada del gallego al frente del primer equipo. "El club y la plantilla estaban en proceso y él no estuvo en el momento adecuado. Capacidades tiene como entrenador. Lo está demostrando el año pasado y este"

Como acostumbra a recordar en la sala de prensa de El Sadar, la afición es para Oier Sanjurjo un pilar clave en Osasuna. "La afición te da un subidón y un empuje... Estás a lo que estás pero da para escuchar cuando animan. También cuando hay murmullo, es cuando te tiemblan las varillas"

El capitán se deshizo en elogios ante la irrupción en el primer equipo de Jon Moncayola. A sus 21 años apenas se ha curtido en el filial y ya suma ocho participaciones en la elite. "Yo con su edad era un pipiolín, pero él viene con esa pausa y saber estar. Estoy muy orgulloso de que venga gente de casa aprentando de abajo. Hace falta ese tipo de gente porque queremos seguir siendo Osasuna". Sobre Aridane también opinó que "lo está haciendo francamente bien"

El capitán sabe que su nivel dentro del campo ha sido motivo de un carrusel de opiniones entre el aficionado, pero se lo toma con humor. "Soy consciente que mucha gente me apoya y otros que no, hay que ser natural y aceptarlo. No sé si nos daría con once Oieres para aguantar en Primera... o igual sí, soy optimista"

Lateral derecho, central, pivote... Oier Sanjurjo ha jugado en un sinfín de posiciones. Ascendió con el Celta de Vigo siendo el jefe del eje de la zaga y logró el ascenso también con Osasuna en una posición más adelantada, en el centro del campo. El capitán bromea al pensar que solo le falta la demarcación más ofensiva. "De delantero jugaba en la ikastola de alevín y marcaba muchos goles. No sé dónde, ni cuando perdí el olfato".

No es novedad el reconocer que Oier Sanjurjo ha sido tentado en varias ocasiones por el MLS para recalar en la liga profesional de Estados Unidos y Canadá. El propio jugador, como ya afirmó en anteriores ocasiones fue claro al ser preguntado por ello. "Sería no decir la verdad que no he pensado en irme. Hubo un momento en aquella situación convulsa del club y personalmente también me sentí decepcionado. Mi apego y mi cariño no estaban en las cotas más altas. Hubo momento de tambaleo. Pero como sabéis me he quedado aquí"

Oier Sanjurjo no dudó en mostrar su emoción al verse como capitán del equipo la próxima temporada, cuando Osasuna celebre su centenario. "Me motiva sobremanera, me entra un cosquilleo por el cuerpo... Es algo que no lo puede decir nadie y que me hace mucha ilusión. También es una gran responsabilidad”

El capitán no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre Aitor Buñuel. Su salida de Osasuna fue muy comentada porque se le veía como el lateral del futuro en el primer equipo. Tras su fugaz paso por el Valencia Mestalla, se desvinculó totalmente de la entidad navarra al firmar por el Racing de Santander. Fue el héroe del conjunto cántabro al anotar el tanto del ascenso y es titular en Segunda para el técnico Iván Ania. El pasado lunes, tras jugar su tercer partido con la sub21, logró estrenarse como goleador ante Montenegro. "Alegría máxima porque es un tío formidable. Igual es uno de los que ha tenido que salir para volver. Igual ha tenido que pagar el pato de los procesos que ha vivido el club y no se pudo tener calma con él. Es un gran futbolista y lo está demostrando”

Oier Sanjurjo no es ajeno a la actualidad y el debate que hay alrededor del videoarbitraje. Él tiene una opinión formada y argumenta el motivo. "Estoy a favor del VAR. Me pongo en la piel del árbitro y es muy complicado. A mi padre le tocaba arbitrar para ayudar y tengo esa sensibilidad. Al final cada uno intenta hacerlo lo mejor posible en su trabajo"

En cerca de 40 minutos de entrevista, también hubo tiempo para temas más atemporales y curiosos como el intercambio de camisetas entre jugadores rivales tras el partido. El capitán deja una frase para el recuerdo. "No soy de camisetas. ¿Por qué cojones le voy a pedir la camiseta a este tío si estoy jodido que he perdido 3-0? Guardo cada año una mía para recuerdo de mis hijos"

Selección DN+