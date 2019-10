Nacho Vidal: "Llegué el 13 de julio y el 14 ya estaba tomando algo con mis compañeros"

Actualizada 09/10/2019 a las 17:02

Osasuna incorporó la temporada pasada a mucho más que un lateral derecho. Con Nacho Vidal llegó un jugador con una historia que puede servir de ejemplo para muchos niños que sueñan con ser futbolistas y descuidan sus estudios. En su biografía, además de jugador de Osasuna, el protagonista refleja que es Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Valencia. Vivir del fútbol y tener una carrera es posible. "Muchas noches teníamos que renunciar a ver la televisión o estar con el móvil por estudiar. No me arrepiento en absoluto. Tengo mi carrera, pero no voy a hacer demagogia. A todos no les gusta estudiar. Conozco casos de gente que, ha apostado todo al fútbol y no le ha salido bien. Muchas veces tampoco depende de ti, como las lesiones", explica en una entrevista para RTVE.

En su faceta deportiva, Nacho Vidal creció y se formó en la cantera del Valencia. Llegó a debutar con el primer equipo, incluso a marcar un soberbio gol ante la Real Sociedad en Anoeta, pero se dio cuenta de que su rol no iba a ser el deseado. No le importó dar un paso atrás y firmar el pasado verano por Osasuna. Es titular indiscutible en el flanco derecho y una pieza básica en el esquema de Jagoba Arrasate. De la entidad rojilla destaca la calidad del vestuario. "Llegué el 13 de julio y el 14 ya estaba tomando algo con mis compañeros. La gente te arropa y te acoge. Si les das, ellos te dan más".

Suma 45 partidos con la elástica rojilla, pero aun se impresiona con el ambiente de El Sadar. "Me sigo emocionando y se me pone la piel de gallina. Le podré contar a mis hijos que yo he vivido todo eso desde dentro. Aquí la gente es de Osasuna y Osasuna es su pasión. Pase lo que pase estarán con nosotros y sé que no nos van a fallar. Pongo la mano en el fuego", concluye el jugador.

Selección DN+