Adrián: "Los partidos son estados de ánimo y hay que aprovecharlo"

Actualizada 08/10/2019 a las 17:08

El delantero de Osasuna Adrián López ha comentado este martes 8 de octubre que los partidos son "estados de ánimo" y en este sentido ha considerado que, "en casa, con nuestra gente, tenemos que aprovecharlo”.

Tras la remontada ante el Villarreal (2-1), los jugadores afrontan el parón liguero "con una buena mentalidad y contentos para descansar”, ha explicado el atacante en conferencia de prensa tras el entrenamiento.

"La sensación de ganar en El Sadar es muy especial y la verdad que tenía ganas. Creo que merecíamos haberlo hecho antes, pero no había llegado la victoria y el otro día contra un gran rival como es el Villarreal lo hicimos”, ha señalado Adrián sobre el partido del pasado sábado.

Adrián ha admitido que “quizás no fue una primera parte muy buena", pero el equipo "siempre tiene eso, que junto con nuestra afición no damos el partido por perdido. Creo que en la segunda parte salimos muy bien y conseguimos remontar, que no es nada fácil".

El delantero ha dicho que el técnico, Jagoba Arrasate, en el descanso transmitió "muy bien" lo que había que hacer en ese partido. "En la segunda parte salimos un poco más a por ellos y tuvimos la suerte de marcar rápido, pero fue el cambio de mentalidad que nos pidió el entrenador por lo que cambiamos”, ha reconocido.

“Ha venido muy bien esta victoria, además en casa, también para nuestros aficionados, que están animando sin parar, está muy bien regalarles esta primera victoria de la temporada en casa", ha apuntado.

El delantero ha considerado que Osasuna se ha adaptado bien a la categoría y se muestra como "un equipo con peso, serio y fiable". El acierto de cara a puerta, ha añadido, "creo que llegará, porque el equipo va a ir más, todos debemos y podemos mejorar, por lo que he visto desde que he llegado”.

El asturiano ha declarado que su asociación con los otros atacantes es buena “porque son jugadores de mucha calidad y poder rodearte de ellos siempre es bueno”. Del Chimy Ávila, ha comentado que todos se benefician del trabajo "que él hace con los defensas. Además, se complementa muy bien con todos los demás”.

En cuanto a sus primeras sensaciones como delantero rojillo ha dicho que tiene “ganas de poder ayudar con goles, pero tampoco hay que volverse loco, lo importante es que el equipo gane y aportar cosas para el equipo”.

“Cada vez voy cogiendo más minutos. En estos últimos partidos he tenido la suerte de jugar más y la verdad es que estoy cogiendo ritmo y sintiéndome cada vez mejor", ha sostenido.

Del Granada, próximo rival de Osasuna, ha resaltado que “ha empezado muy bien y sin duda va a ser un partido muy difícil en su estadio. Intentaremos ganar porque creo que es l loo que debemos hacer, pero sin duda será un partido difícil”.

El exdelantero del Oporto ha comentado que Osasuna puede competir con cualquier rival y ha estimado que Pamplona "es un sitio especial; no en todos los sitios hay la energía que hay aquí o esa manera de cómo la gente vive el fútbol y a su equipo".

"Para nosotros es una suerte que tengamos esto aquí y es una fuerza más y muy importante que tenemos con nosotros y me ha sorprendido para bien”, ha concluido.

