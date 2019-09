En Valencia se ceban con la tecnología del VAR y su jugador Hernani

Actualizada 30/09/2019 a las 14:09

Al día siguiente de cada partido de Osasuna, se hará un pequeño análisis de lo que opinan los diferentes rotativos de la ciudad cuyo equipo haya sido rival del conjunto rojillo. Este lunes, 30 de septiembre, las principales cabeceras valencianas se ceban contra el colectivo arbitral, después de que el VAR anulara un tanto polémico de Roger y "friera" de tarjetas al conjunto granota. También está en el centro de las críticas la absurda expulsión de Hernani, que dejó a su equipo con un jugador menos y abrió un hilo de esperanza para la victoria del equipo de Arrasate.

SUPERDEPORTE: "Por los pelos del sobaco"

El titular de este periódico deportivo no deja indiferente a nadie. "Estupefacción en Orriols tras tirar la línea del VAR sobre la axila de Roger para anularle el 2-0 por fuera de juego", escriben en el subtítulo. El primer párrafo, donde ni siquiera muestran el resultado final, carga contra el colectivo arbitral. "La frontera entre la victoria y el empate, incluso entre el empate y la que perfectamente podría haber acabado siendo una derrota jugando en inferioridad, fue muy delgada. Tan fina como la que se trazó entre una posición legal y otra en fuera de juego para anular el gol de Roger. Así como en su día ocurrió con el infame talón de Morales, esta vez fue una parte todavía más pequeña del cuerpo, la axila del Pistolero, la que marcó que estaba en posición ilegal. En fuera de juego, si acaso lo era, por los pelos del sobaco, aunque como si estuviese del todo claro el árbitro ni siquiera consultó el monitor. Como aquel anuncio de neumáticos para la lluvia, la tecnología sin control no sirve de nada. Y las teorías benefactoras del VAR, en jugadas como esta, también son papel mojado". Relatan que "al rival se le pasó todo por alto, mientras que al Levante lo fríen a tarjetas".

El segundo foco es Hernani. El jugador portugués anotó el 1-0, pero terminó expulsado por una absurda segunda amarilla en una falta innecesario al Chimy Ávila. "La patada definitiva, para más inri cuando estaba resucitando, se la dio Hernani con su autoexpulsión (...). El árbitro, que ya tuvo que expulsarle en la jugada anterior por simular un penalti, no le advirtió una segunda vez. Ya que no llegaba a tiempo de parar la contra habría sido tan fácil como seguir la jugada en lugar de tirarse al suelo en el centro del campo y cazar el tobillo del Chimy Ávila". Sobre Osasuna apenas dicen que "Arrasate estuvo a punto de rascar los tres puntos de un partido del que tenía pinta que no iba a oler ni uno".

Por su parte, 'El Mercantil Valenciano', que recoge la crónica de 'Superdeporte' va más allá en el subtítulo de la noticia del partido. "Indignación en el levantinismo por el fuera de juego a Roger con su axila marcando la línea del VAR; Soto Grande, otro árbitro para la lista negra en Orriols".

LAS PROVINCIAS: "Hernani apaga su propia samba"

Más allá de la polémica del VAR, este diario valenciano se centra en Hernani. Alaban su estilo de juego "hasta que fue expulsado por una acción incomprensible y totalmente evitable. Una absurda manera de empañar su gran tarde". Relatan la jugada del primer gol, que nace "de un centro raso que se fue abriendo paso entre la inocencia de los centrales de Osasuna.

En contraposición con el periódico Superdeporte, en Las Provincias apenas aparece una frase sobre la jugada que anuló el VAR. "Un golazo que no subió al marcador, ya que el linier levantó la bandera por un polémico fuera de juego. El VAR revisó la acción y ratificó la posición antirreglamentaria. Era milimétrica. Por el hombro".

