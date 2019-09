Rubén García marcó ante el Levante y cumplió su palabra

Actualizada 29/09/2019 a las 21:03

Rubén García jugó este domingo en el Ciutat de València su primer partido como visitante, en un campo donde tantas alegrías ha dado a la afición granota. La pregunta era evidente en la previa del encuentro: "¿Celebraría un gol?". La respuesta del jugador fue rotunda: "No. Sería una pena no celebrar lo más bonito del fútbol, pero no me va a salir". El de Xàtiva cumplió su palabra tras el tanto que sirvió para poner el empate en el luminoso. "Siempre es especial volver aquí después de tanto tiempo. Ha sido un lugar donde he debutado y crecido. El tanto ha servido para empatar, pero hay que seguir trabajando", afirmó el valenciano en las cámaras de Movistar a pie de campo.

Tras un lanzamiento de falta que acabó impactando en el poste, Rubén García tuvo más suerte a la hora de partido. Roberto Torres recuperó un balón y él mismo asistió a su compañero que, tras un magistral control entre los centrales del Levante, disparó antes de caerse al suelo. Enseguida levantó los brazos en señal de perdón y los jugadores rojillos abrazaron al valenciano para felicitarle. Su rostro denotaba seriedad, al haber marcado un gol al equipo de su vida. A siete minutos del final, Arrasate decidió sustituirlo por Rober Ibáñez. En ese momento, el Ciutat de València se puso en pie para despedir a un jugador muy querido. Incluso se pudieron apreciar camisetas con el nombre del jugador en las gradas del estadio granota.

Todavía en caliente, Rubén García analizó con acierto el quinto empate de la temporada de Osasuna. "En la primera parte han sido mejores. Nos ha costado tener buena salida de balón cuando robábamos, gracias a su fuerte presión. Nos penalizaban mucho las caídas. Ya en la segunda mitad hemos corregido esos detalles y hemos logrado crear más oportunidades. El Levante ha sufrido con un jugador menos, pero ha defendido muy bien. Creo que el empate es justo", concluyó.

