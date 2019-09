Pervis Estupiñán, en el punto de mira del seleccionador de Ecuador

Actualizada 27/09/2019 a las 19:16

La actuación de Pervis Estupiñán con Osasuna en este inicio liguero no ha pasado desapercibida en su país, Ecuador. El seleccionador nacional, Jorge Célico, abordó en una entrevista para Radio La Red la actualidad del combinado tricolor y el futuro más próximo. Inmerso en la confección de la plantilla, el técnico habló sobre el jugador rojillo y dejó caer que podría ser citado para el próximo amistoso ante Argentina en Alicante, programado para el 13 de octubre. "A Pervis lo conozco desde hace mucho tiempo, desde las divisiones menores cuando ni siquiera había asomado al primer nivel. Es joven, sub23 y está demostrando tener buen nivel".

Tal es el interés mostrado por el seleccionador en el lateral rojillo, que tan solo un problema con el visado impidió que Estupiñán estuviera en la convocatoria anterior. "Es un chico que no estuvo en la citación pasada porque no tenía visa para Estados Unidos y no daba tiempo", aseguró Célico. La lista oficial se dará a mediados de la próxima semana y el defensor podría estrenarse con la selección absoluta de su país. A sus 21 años, Estupiñán es un fijo en las categorías inferiores de la tricolor y ahora podría dar el salto al primer nivel.

UNA SEMANA SIN COMPETICIÓN

La posible convocatoria de Estupiñán trastocaría los planes de Jagoba Arrasate. El amistoso ante Argentina tendrá lugar en una semana donde no habrá competición en Primera División debido al parón por selecciones. Por este motivo, Osasuna está cerrando un amistoso frente a la Real Sociedad para esas fechas.

