Los adjetivos bélicos de Osasuna

Al día siguiente de cada partido de Osasuna, se hará un pequeño análisis de lo que opinan los diferentes rotativos de la ciudad cuyo equipo haya sido rival del conjunto rojillo. Este jueves, 26 de septiembre, las principales cabeceras madrileñas se quitan el sombrero ante la actuación de los brasileños Vinicius y Rodrygo, a quienes tildan de futuras estrellas. Para referirse al cuadro navarro utilizan los típicos adjetivos de guerra, lucha y batalla que tanto representan los jugadores al vestir esa camiseta. La resaca del encuentro en la capital se centra más en el derbi del próximo sábado, que en el choque de ayer.

MARCA: "Líderes a ritmo de samba"

El diario deportivo lleva en su portada las celebraciones de los brasileños, y autores de ambos goles, Vinicius y Rodrygo. Ni siquiera se cita a Osasuna, pero sí aparece su escudo a la hora de mostrar el resultado. En las páginas interiores se centran en la apuesta de Zidane por alinear un once con hasta ocho cambios respecto a la anterior jornada. "El Madrid menos reconocible de los últimos tiempos conquistó la victoria más cómoda de la temporada. En un segundo plano destacan que "Osasuna es un equipo incómodo juegue quien juegue" y destacan que, pese a la suplencia de hombres como Roberto Torres o el Chimy Ávila, "el equipo fue sólido". En resumen, para el rotativo deportivo "fue la noche de los proyectos de futuras estrellas".

AS: "Líderes con samba"

Los dos diarios deportivos de la capital coinciden en sus titulares. En el AS sí aparece la palabra Osasuna en portada, pero resaltan el liderato en solitario del cuadro blanco. En el primer párrafo de la crónica recuerdan la racha rojilla. "EI nuevo Plan B del Madrid son Vinicius y Rodrygo. Zidane se la jugó con rotaciones masivas y fue la inspiración brasileña la que dio cuenta del Osasuna de los 16 partidos invicto. Contra la rocosidad y el rigor, lo imprevisible". Describen el encuentro de Osasuna como "más coraje que peligro". Destacan que al Real Madrid le costó entrar en el partido y "más ante Osasuna, con una tradición en la guerrilla que se transmite de generación en generación". Comentan que el cuadro rojillo "tenía predisposición a no arreglar el pleito por la vía de la resistencia, sino del combate".

EL PAÍS: "Los cadetes brasileños hacen líder al Madrid"

El periodista José Sámano resume el partido de Osasuna como "blando en las áreas". Destacan el revolucionario once titular de Arrasate "quizá también aparado por la nombradía de su rival y por semejante aventura fuera del fortín del Sadar. Patricios como Roberto Torres, Chimy Ávila y Aridane se quedaron a la sombra". Al igual que en otros medios, se resalta el buen inicio rojillo. "Algo más fluido arrancó Osasuna, pero solo entre rancho y rancho, por donde le apadrinaba Fran Mérida, jugador evolucionado. A su garbo juvenil añade ahora un ánimo de corsario. No remataba ni a tiros el cuadro navarro".

