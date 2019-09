Michael Robinson avisa al Real Madrid

Actualizada 25/09/2019 a las 17:32

Michael Robinson es uno de los protagonistas del World Football Summit, un evento mundial que se organiza en el Teatro Goya de Madrid y tiene como tema principal la industria del fútbol. El exfutbolista y comunicador abordó varios temas de actualidad, entre ellos la visita de Osasuna al Santiago Bernabéu. El inglés guarda un especial recuerdo de ese encuentro, porque supuso su estreno goleador con la elástica rojilla en la temporada 1987/1988. Su tanto, el primero de los siete que logró esa campaña, no se hizo esperar al anotarlo en el primer minuto de juego. Los blancos consiguieron remontar el choque para ganar por 2-1.

El carismático exfutbolista demostró seguir muy de cerca a la escuadra navarra y avisó lo que se va a encontrar el Real Madrid esta noche. "Osasuna ha empezado muy bien la temporada. No irá al Bernabéu con miedo. No lo hizo en mi día y ahora menos. No defraudan. Independientemente de su juego, va a sudar sangre. Nunca van acojonados", afirmó el inglés.

Te puede interesar

Selección DN+