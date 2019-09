Adrián López se suma al 'jagobismo'

21/09/2019 a las 06:00

Fue el fichaje de más renombre del verano y este viernes, Adrián López, debutó en El Sadar. En su etapa con el Atlético de Madrid ganó la Liga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de España. Todo eso tras apuntar ya maneras con la selección sub21, donde fue el máximo goleador en la Eurocopa del 2011. El trotamundos del fútbol fichó por Osasuna tras una temporada complicada en el Oporto. Sabía que llegaba a un club humilde, alejado de los focos mediáticos. En ese contexto, los únicos focos que le podían iluminar eran los de El Sadar y este viernes brilló con luz propia.

Jugó sus primeros minutos en el amistoso contra el Recreativo de Huelva, correspondiente al trofeo Colombino. No pudo tener un estreno mejor y dio el título a Osasuna con un zapatazo de falta directa, en el tramo final. En la competición doméstica debutó frente al Real Valladolid, la pasada jornada, y demostró que puede cumplir años pero su calidad sigue intacta. Este viernes Jagoba Arrasate sorprendió dándole la titularidad al atacante asturiano, en detrimento de Brandon Thomas.

En un primer momento, parecía que el estilo de juego del técnico de Berriatua no casaba con las prestaciones del aturiano. No se le puede comparar con la presión que ejerce el Chimy Ávila sobre la defensa del Betis. Ni las carreras alocadas del argentino. Adrián López no tiene tatuajes, ni se levanta la pantaloneta. El asturiano es un hombre tranquilo, que irradia paz y serenidad. Pero por sus botas todavía quedan quilates de buen fútbol.

DE KILLER A ASISTENTE

Tuvo en sus botas el primer gol de Osasuna, tras un centro de Roberto Torres, que era fuera de juego, pero el colegiado señaló ley de la ventaja. De ahí pasó a tener otro tipo de protagonismo.

Cuando los indios salieron disparados hacia la portería de Joel Robles, Adrián López puso la pausa necesaria en mitad de la tormenta. El asturiano regateó a Canales, que se lanzó al suelo de forma criminal, y asistió al Chimy Ávila en el momento preciso. Al argentino se le fue largo el control, pero aún así, disparó y se topó con el meta bético, que desbarató una ocasión pocas veces vista en un partido profesional.

Adrián tuvo este viernes una faceta más solidaria y su buen partido le sirvió para salir ovacionado de El Sadar. Un atronador agradecimiento al futbolista asturiano, que puede ser desequilibrante en este Osasuna. Antes de chocar a Róber Ibáñez, que entró en su lugar, el de Teverga de nuevo se asoció con el Chimy Ávila para poner a prueba al meta Joel. David García vio el desmarque de Adrián y le filtró un pase que controló de forma excepcional el atacante rojillo. De nuevo paró el tiempo y retrasó el balón para que su compañero argentino enviara el balón al poste. Tendrá en su vitrina títulos, pero Adrián López es uno más en el proyecto de Jagoba Arrasate.

