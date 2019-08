La puerta del vestuario visitante pagó el enfado de Piqué

Actualizada 31/08/2019 a las 23:01

Gerard Piqué fue el encargado de apagar el fuego en la expedición azulgrana tras el empate a dos en El Sadar. El central, que cometió un absurdo penalti ante un centro de Oier, criticó la decisión del colegiado Martínez Munuera. "Para mí no es penalti. No me puedo cortar la mano. Tenemos reuniones antes de empezar la temporada y se habla de la distancia con la pelota y no me da tiempo. No abarco más espacio. Salto de forma natural. Me gustaría que los árbitros intentaran hacerlo. Para mí, que lo he vivido desde dentro, no es penalti", afirmó en la zona mixta de El Sadar.

Cuando el árbitro decretó pena máxima, a Piqué se le vio dialogando con Martínez Munuera durante unos segundos. El central gesticulaba intentando justificar su gesto de levantar la pierna y taparse la cara con el brazo. El colegiado no cambió su decisión inicial. A pesar de consultar con el VAR, el penalti fue claro y Roberto Torres no falló desde los once metros. El tanto del navarro supuso el 2-2, un resultado que ya no se movió hasta el final del partido.

El empate agridulce provocó también una reacción infantil de Piqué. El central, a la hora de entrar al vestuario, dio una patada a la puerta y la dejó marcada con los tacos de su bota. Fue evidente la tristeza con la que se marchó la expedición del Barça del estadio El Sadar. Sergi Roberto, que habló para las cámaras de Movistar, fue claro en su análisis. "Nos vamos con una sensación muy clara: enfadados y cabreados. Hemos hecho lo más difícil, que era remontar el gol inicial de Osasuna. Al final nos empatan de penalti. Hemos perdido dos puntos".

