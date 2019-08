El centrocampista de Osasuna Roberto Torres: "La renovación es un premio y una exigencia de cara al futuro"

Actualizada 01/08/2019 a las 15:25

El centrocampista de Osasuna Roberto Torres afirmó este jueves que su renovación con el club navarro por una temporada más, hasta junio de 2021, supone "un premio y una exigencia de cara al futuro".



En conferencia de prensa, el navarro valoró que el club, en la actualidad, está en una situación "privilegiada", y "en un momento espectacular".



Por lo que indicó que es "el momento idóneo para dar un paso al frente y seguir dando el nivel que estoy dando últimamente, pero ahora con más exigencia".



Asimismo, expresó que prolongar la vinculación con Osasuna una campaña más (el contrato expiraba en junio de 2021) es "motivo más que suficiente para pelear cada día con más ganas para que sean muchos años más".



"Siempre he dicho que aquí soy feliz y no miro para otro lado. Estoy muy contento", declaró.



Destacó sobre su trayectoria que "todo pasa muy rápido" y que, en el momento actual, disfruta mucho más y que, aunque las cosas le pueden salir "mejor o peor", le da "la única importancia que tiene y no más".



También apuntó que trabaja "mucho para mejorar cada día", y así "al final las cosas más o menos van saliendo".



Además, subrayó que la renovación llega en "el mejor momento" de su carrera futbolística, si bien manifestó que "lo mejor está por llegar" y trabaja para que sea así.



"Cada año que comienza tienes que volver a rendir y estamos en ello. Creo firmemente que mi vida está aquí y el día que me retire habrá sido sin cambiar de escudo y para mí eso es un orgullo", dijo.



Igualmente, en su condición de capitán, resaltó que su trabajo es "hacer sentir importante a todos los que vienen, porque cuando entras a un vestuario nuevo siempre necesitas cariño y estar arropado, y así seguro que demuestras tu nivel mucho antes".



En ese sentido, dijo: "Todos los que vienen desde el primer día se dan cuenta de que nuestro vestuario es diferente, nadie mira por encima del hombro a nadie, y todos vamos en el mismo sentido y eso es muy bonito y difícil de ver".



Torres recordó que la última campaña que Osasuna disputó en Primera división fue "muy dura", ya que a nivel personal, recordó, "todavía no estaba bien y el pubis seguía dando guerra" y, a su vez, "el colectivo tampoco fue capaz de rendir".



En cualquier caso, valoró de esa campaña que, en lo económico, sirvió para que Osasuna "sacara un poco la cabeza".



Y sobre la actual pretemporada, que Osasuna inició el pasado 11 de julio, afirmó que se está acertando "plenamente en los fichajes" y "se avecina una temporada ilusionante y bonita".



Por su parte, el director deportivo del club navarro, Braulio Vázquez, señaló que la renovación del jugador es "un premio" a su trayectoria y "a lo que ha hecho y todavía está por hacer".



En este sentido, apuntó que es una renovación también merecida en el plano personal al ser "uno de los referentes de los jugadores de la casa".

