Actualizada 16/06/2019 a las 18:02

Coge el trofeo y lo mira con alegría. No es un hombre vanidoso, los egos no van con él, pero no puede ocultar ese orgullo de haber sido el presidente de uno de los mejores equipos que ha tenido Osasuna en toda su historia. El mérito de Luis Sabalza Iriarte (Sangüesa, 1947) no sólo está en los dos ascensos que figuran su mandato y en el trabajo desempeñado por reducir la deuda. También, en haber delegado en dos personas, Braulio Vázquez y Jagoba Arrasate, sin interferir. Atiende a

Selección DN+