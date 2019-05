Barkos y Sabalza inciden en los valores de Osasuna en el Salón del Trono

Actualizada 22/05/2019 a las 07:12

El Salón del Trono del Palacio de Navarra tiene paredes recubiertas de pan de oro, terciopelo, la imagen de 32 reyes de Navarra, y la heráldica de sus pueblos y ciudades. Toda la historia está allí. Desde que se construyó entre 1861 y 1865 la estancia nunca había sido tan roja como este martes. Porque, pasadas las seis de la tarde, con cierto retraso respecto a lo previsto, la plantilla osasunista desembarcó al completo, con los jugadores, cuerpo técnico, directiva, etc. Allí les esperaba como anfitriona la presidenta Barkos, escoltada por la consejera del ramo -Ana Herrera- y buena parte de su equipo de gobierno.

Fueron 17 minutos de recepción que no estuvieron del todo encorsetados en los parámetros del protocolo. Se cumplió con los tradicionales discursos, intercambio de regalos, y fotografías oficiales de rigor. Pero todo tuvo un tono distendido, roto por los cánticos de la plantilla cuando hablaron el presidente Luis Sabalza -“presidente, presidente, presidente”- le vocearon. O antes de que tomara parte la palabra el capitán -”Oier, Oier, Oier”- y en el momento del intercambio de regalos con el “Ja-go-ba-arra-sa-te”.

Abrió el acto la presidenta Barkos, que tras repasar la buena temporada realizada por los rojillos, quiso incidir en los grandes valores que han llevado al éxito del ascenso a Jagoba Arrasate y a sus hombres.

“Osasuna ha demostrado un espíritu de superación inquebrantable y un empuje con remontadas que hemos seguido con el corazón en un puño”, dijo la presidenta que tuvo palabras de alabanza para Jagoba Arrasate. “Has encajado como un guante en la idiosincrasia de Osasuna y en su filosofía. Esta plantilla ha asumido el carácter propio de Osasuna”.

La presidenta Barkos en euskera y castellano ponía un reto para el año que viene. “Este ascenso llega en un momento crucial para el club, con una reforma del estadio en ciernes y un proyecto deportivo que consolide la estabilidad de este club que une a la sociedad navarra alrededor de un sentimiento de orgullo y pertenencia”, explicaba.

Y SABALZA NO LLORÓ

Fue después el turno del presidente Luis Sabalza, que reconoció que la noche de celebración le había pasado factura a lo largo del día. Sabalza agradeció a la afición su apoyo en todo momento. “Ellos son el alma de este equipo, nuestra razón de ser”.

En sus cinco minutos de intervención el presidente rojillo incidió en el papel de Osasuna como nexo de unión de todos los navarros, y uno de los mejores embajadores de la Comunidad foral.

“Esta plantilla nos ha hecho muy orgullosos de ser osasunistas porque habéis trasladado al campo de juego lo que sentimos, habéis honrado nuestro escudo con las victorias, y también con las derrotas.

Sabemos sobreponernos a todas las adversidades, y nos hemos sentido como uno más de vosotros en el campo, vosotros habéis devuelto a Osasuna al lugar que merece”, dijo Sabalza, quien explicó que el sentimiento rojillo es algo que se transmite de generación en generación. “Hace cinco años nos propusimos levantar el prestigio y el nombre de este club y hoy puedo decir con orgullo que lo hemos conseguido. Hemos vuelto”.

Entre tanta emoción y bajo la mirada de los 32 reyes de Navarra, Luis Sabalza aguantó el tipo, y no lloró.

Nacho Vidal, flipando con el sentimiento de los navarros

Cuando Nacho Vidal llegó de Valencia a Pamplona no imaginaba ni por asomo que el 21 de mayo iba a estar en el Salón del Trono de Palacio de Navarra, en el corazón mismo de la foralidad. “Yo soy un chico de Valencia, sabía que aquí se respira mucho fútbol y que El Sadar era un campo increíble que apretaba, pero lo de las celebraciones ha superado todas las expectactivas que tenía previstas”, comentaba Vidal.

“La pasión que ha demostrado la gente es una cosa increíble. Me sorprendió ver a tanta gente en la Plaza del Castillo, a pesar que al día siguiente hay que trabajar. Y el palacio, que es un sitio increíble. Oyendo a la gente de aquí entiendes el valor de la humildad, y el sentimiento de pertenencia que hay a Osasuna y a Navarra. Sin la gente esto no hubiera sido posible. Yo esto no lo voy a olvidar nunca, me llevo todo esto en el corazón”.

Selección DN+