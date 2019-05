Agotadas en dos horas las entradas para el partido Osasuna-Las Palmas

Actualizada 22/05/2019 a las 15:18

Las entradas para el partido Osasuna-Las Palmas se han agotado este miércoles. El club ha abierto la venta preferente para socios y simpatizantes y en apenas un par de horas se han agotado todas las entradas disponibles para el encuentro, que será el primero que dispute el equipo después de haber logrado el ascenso a Primera División.

A partir de ahora solo saldrán a la venta las entradas que vayan cediendo a través de la web los socios que no tienen previsto acudir al encuentro. La compra debe realizarse en la página web del club.



El plazo para que los socios que no tengan pensado acudir al partido cedan sus localidades a través de la página web continuará abierto hasta el viernes a las 22:00 horas. Dada la alta demanda registrada, el club solicita a aquellos socios que no puedan acudir al encuentro que utilicen este sistema para reducir el número de personas que se van a quedar sin poder comprar entradas. Además, el club recuerda que los socios que cedan el abono recibirán 10 euros de descuento en el abono de la próxima temporada, descuento acumulable hasta alcanzar el 40% del importe total del carné.

Al haberse agotado las entradas, el sábado las taquillas del estadio de El Sadar permanecerán cerradas, pudiendo comprarse únicamente las localidades que cedan los socios de aquí al día del partido a través de la página web.

Con el de esta semana ya son ocho los partidos en los que se han agotado todas las entradas disponibles en El Sadar. Ocurrió ante Cádiz, Real Zaragoza, Nàstic, Rayo Majadahonda, Extremadura, Deportivo, Albacete y ahora con la Unión Deportiva Las Palmas.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+