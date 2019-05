Actualizada 13/05/2019 a las 18:40

Osasuna pondrá a disposición de sus socios y simpatizantes un total de 300 entradas para el encuentro que tendrá lugar el domingo 19 de mayo en Cádiz (18:00 horas). Todas las entradas tendrán un coste de 20 euros. Para determinar qué socios o simpatizantes tendrán acceso a las entradas se realizará un sorteo siempre que el número de solicitudes supere a la oferta existente.



Los interesados en acceder al sorteo pueden inscribirse a través de dos vías: enviando un correo electrónico a socios@osasuna.es o de forma presencial en las oficinas de El Sadar. En ambos casos, las solicitudes deberán incluir la siguiente información sobre los socios: nombre, dos apellidos, número de socio, DNI y teléfono. Las inscripciones para el sorteo podrán contener un número ilimitado de socios solicitantes y a estos se les asignarán números consecutivos. Quedarán fuera del sorteo aquellas personas cuyos datos no sean correctos o que no sean socias o simpatizantes del Club. Es importante que los correos electrónicos se dirijan a la dirección correcta, de lo contrario no recibirán el número para el sorteo.



Asimismo, cada uno de los socios o simpatizantes podrán formar parte de una única petición (cuando exista una persona duplicada, únicamente se tendrá en cuenta su primera solicitud). La inscripción presencial en El Sadar será en horario de oficinas, hoy de 16:30 a 19:30 horas, mañana martes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas y el miércoles por la mañana únicamente de 9:30 a 13:30 horas. Por su parte, la inscripción a través del correo electrónico estará vigente hasta el próximo miércoles a las 13:30 horas. En la tarde del próximo miércoles 15 de mayo se realizará, si fuese necesario, el sorteo ante notario en la sala de prensa del estadio. A todas las personas inscritas en el sorteo se les asignará un número, bien mediante una respuesta al correo electrónico o a través de un resguardo que se entregue en las oficinas de El Sadar.



EL JUEVES, ÚNICO DÍA PARA RETIRAR LAS ENTRADAS



La misma tarde del sorteo, la lista con los números de socios y simpatizantes agraciados será publicada en la página web del Club. El jueves 16 de mayo será el único día en el que estos podrán retirar las entradas y hacer el pago en las oficinas de El Sadar (horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas). Será preciso identificarse con el carné de socio o simpatizante en el momento de retirar las entradas. Todo aquel socio o simpatizante que haya sido agraciado y que no retire las entradas será sancionado sin participar en sorteos del Club hasta el 30 de junio de 2020.



En cualquier caso, los socios que se inscriban deberán facilitar un número de teléfono por si es preciso llamar a los siguientes de la lista, para que de esta forma puedan estar localizables. Solo se llamará una única vez en el caso de tener que continuar la lista y, si la llamada no es atendida, se pasará a ofrecer la entrada al siguiente socio o simpatizante. Las llamadas se realizarán el viernes 17 de mayo en el horario matinal de oficinas y dichas entradas deberán ser retiradas obligatoriamente antes de las 13.30 horas, ya que el Club tiene la obligación de cesar la venta 48 horas antes de la disputa del partido para poder facilitar al club organizador un listado de entradas vendidas.

En el caso de que haya menos solicitudes que entradas disponibles se habilitará el jueves la venta directa en las condiciones que comunicará el club oportunamente.



SORTEO ANTE NOTARIO



El sorteo se realizará en la sala de prensa del estadio de El Sadar ante notario y abierto a la prensa y público. En cuanto el Club tenga confirmada la presencia del notario comunicará la hora en la que se realizará el sorteo. El sorteo deparará un número al azar entre todas las inscripciones presentadas. A partir de ese número, inclusive, se asignarán las 300 entradas de manera consecutiva y creciente entre todos los solicitantes.



Las entradas sólo se entregarán a nombre de las personas que hayan participado en el sorteo y, en el caso de que LaLiga exija que sean nominativas se marcará cada una de las entradas con el nombre de la persona que hubiese participado en el sorteo, no admitiéndose bajo ningún concepto cambiar el nombre de la misma al de un familiar, amigo o conocido. Por ello, se solicita a los socios y simpatizantes que únicamente se inscriban aquellas personas que realmente tengan decidido ir al partido.

