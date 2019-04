Actualizada 29/04/2019 a las 14:27

El colegiado cántabro José Antonio López Toca dirigirá el encuentro Alcorcón-Osasuna, correspondiente a la 37ª jrnada de LaLiga 1/2/3.



El colegiado castellano-manchego Javier Alberola Rojas, que no dirigió partido alguno en la jornada 35 tras protagonizar un 'incidente' con el delantero del Atlético Madrid Álvaro Morata, ha vuelto a ser designado para arbitrar este próximo fin de semana el duelo vasco Alavés Real Sociedad.



El manchego, en el choque ante el Eibar en Ipurúa, tocó en un determinado momento el cuello del delantero rojiblanco, que mostró su malestar y entendió que el árbitro le había dado lo que se denomina 'colleja'.



También vuelve a dirigir Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas, que este domingo estuvo como vocal en una mesa electoral en Lanzarote. Dirigirá el Getafe-Girona, uno de los duelos claves en las luchas por la Liga de Campeones y la salvación.



Designaciones 36ª jornada de LaLiga Santander:



Sevilla-Leganés Alberto Undiano Mallenco (C. Navarro)

VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

Levante-Rayo Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Espanyol-At. Madrid José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

VAR: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

Alavés-Real Sociedad Javier Alberola Rojas (C. Cast-Manchego)

VAR: Mario Melero López (C. Andaluz)

Celta-Barcelona José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

Getafe-Girona Alejandro Hernández Hdz. (C. Las Palmas)

VAR: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

Eibar-Betis Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

VAR: José Luis González Glz. (C. Cast-Leonés)

R.Madrid-Villarreal Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

Valladolid-Athletic Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Huesca-Valencia Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR: Alfonso Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Designaciones 37ª jornada de LaLiga 1/2/3:



Alcorcón-Osasuna José Antonio López Toca (C. Cántabro)

Zaragoza-Deportivo Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

Nástic-Extremadura Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Tenerife-Las Palmas Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

Lugo-Almería Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

Mallorca-Sporting Isidro Díaz de Mera Escuderos (C-Manchego)

Albacete-Numancia Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Elche-Rayo Majadahonda Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Oviedo-Granada Óliver de la Fuente Ramos (C.C-Leonés)

Cádiz-Málaga Aitor Gorostegui Fdez. Ortega (C. Vasco)

