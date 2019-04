Arrasate: "Es como estar en el 5 de julio, queda quitar otra hoja del calendario para el Chupinazo"

27/04/2019 a las 22:05

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de su equipo ante el Albacete Balompié, la decimocuarta consecutiva en El Sadar, que sitúa a los rojillos con 73 puntos, nueve por encima de la tercera posición. "Por puntuación creo que nos falta una victoria más y por sensaciones creo que también lo tenemos cerca. El vestuario así lo entiende también, la afición qué te voy a contar. Hemos quitado otra hoja del calendario. Es como estar en el 5 de julio, queda quitar uno más para el Chupinazo. Al final se habla mucho de si un empate puede era bueno. Pero este equipo tiene muchísima ambición y con esta afición que tenemos no sabemos otra cosa que no sea ir a por los partidos. El equipo ha sido superior desde el minuto uno, ha querido el balón, ha sido sólido también ante un rival que muy pocas veces se queda a cero. La personalidad es una de las virtudes que tiene este equipo", explicó.

El técnico rojillo analizó el partido, en el que Osasuna fue superior a un adversario directo como el Albacete. "A mí me ha gustado mucho el partido. Para mí hacer un partido completo es estar bien con balón, generar situaciones de gol y también no conceder. Teníamos un rival muy difícil de vencer, que es el que menos ha perdido, y hemos hecho un partido muy serio, muy completo y creo que la victoria, más allá de las expulsiones, es justa. Ha sido un partido completo. Pero me ha gustado mucho que hemos cerrado todas las opciones al Albacete. Zozulia no ha entrado, Eugeni tampoco, Bela tampoco, con Febas entre Fran y Perea han hecho un trabajo increíble también… hemos hecho lo suficiente para marcar dos goles, pero creo que sobe todo hemos incomodado muchísimo al Albacete y eso para mí también es importante", valoró.

