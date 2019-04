Luis Perea: "Ante el Elche, Osasuna tiene que ser fiel a su estilo"

Actualizada 18/04/2019 a las 17:49

El centrocampista Luis Perea espera un partido complicado en el Martínez Valero ante el Elche, pero defiende que Osasuna debe ser "fiel a su estilo" y mantener la línea de toda la temporada y buscar la victoria.



Luis Perea ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la sala de prensa de Tajonar al término del entrenamiento del equipo y allí ha dicho que el próximo partido el lunes ante el Elche es "en el que tenemos que salir a defender lo que tenemos, que es el liderato de la categoría, y a sacar los tres puntos".



"Vamos partido a partido, con los pies en el suelo, sabiendo lo que tenemos que hacer y poniéndole incluso más concentración fuera de casa", ha dicho, y ha añadido que están "trabajando bien"pero "fuera de casa es difícil porque los equipos se están jugando mucho y se nota que cada rival va al máximo".



"Y el Elche -ha añadido- nos pondrá las cosas muy difíciles. Está en buena racha, está sumando puntos y eso se nota. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, no cambiar nada. Tenemos que ir a hacer el partido que hacemos cada fin de semana sin pensar en defender resultados ni nada.".



Para Perea "se nota que quedan siete partidos, sin contar el del Reus, pero nosotros tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo en cada entrenamiento. Solo tenemos que pensar en el partido ante el Elche. No tenemos ningún otro objetivo. No nos sirve de nada hacer cuentas. Tenemos que ir a ganar".



Por último, se ha mostrado satisfecho con su papel en el equipo y su progresión desde el inicio de la temporada y en este sentido ha afirmado que está "muy contento" y "poco a poco" va a ir "teniendo más minutos".



"Me veo integrado en el equipo. Tengo que seguir trabajando para, el día de mañana, poder seguir contando con más minutos", ha concluido.

