Juan Villar está casi descartado para Lugo

La presencia de Juan Villar en la convocatoria para el partido en Lugo está en el aire. El delantero ha mejorado de las molestias musculares que le han impedido trabajar durante la semana con los compañeros y este sábado se probará en la última sesión antes del desplazamiento del equipo a Galicia. Será entonces cuando se tome una decisión.

Jagoba Arrasate admitió este sábado que con un entrenamiento en sus piernas no es sencillo que esté en condiciones para jugar, a falta de conocer las últimas sensaciones que transmita el jugador. “Ha hecho un trabajo dentro. Va mejor pero mañana no sé si podrá completar la sesión. Es verdad que en toda la semana no ha entrenado y habrá que valorar cómo está mañana. No sé si con una sesión es lo mejor llevarlo o no, pero esa decisión la tomaremos mañana”, señaló el técnico de Berriatua.

IÑIGO Y ENDIKA, BAJAS

Para el partido de domingo en el Anxo Carro (16.00 horas), son bajas seguras Iñigo Pérez y Endika. El primero sigue con el pie inmovilizado sin trabajar en el campo de entrenamiento y el segundo se lesionó en la última jornada con el Promesas.

Rubén García se reincorporó este viernes a la dinámica del grupo en una sesión menos exigente que las anteriores, una vez pasado el proceso gripal que le había apartado del grupo. “Ha estado un par de días pachucho. Hoy estaba mejor y cada día que pasa está mejor”, valoró Arrasate sobre uno de los jugadores más importantes de su equipo.

Osasuna se ejercitará este sábado a partir de las 10.20 horas en el estadio de El Sadar a puerta cerrada y posteriormente, los 18 convocados se montarán en el autobús para desplazarse por carretera a Lugo durante 600 kilómetros.

